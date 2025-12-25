به گزارش خبرگزاری صدا و سیما‌ی گیلان، فرمانده انتظامی تالش گفت: ماموران انتظامی در بازرسی از یک مکان، ۱۷ تن و ۸۸۰ کیلوگرم خوراک نهاده‌های دامی احتکاری را کشف کردند.

سرهنگ عباس حقیقی نیا با بیان اینکه احتکار کالا و عدم عرضه آن ضمن لطمه زدن به سیستم تولید و توزیع، فشار اقتصادی به مردم وارد می‌کند گفت: اقدامات قاطع پلیس در راستای مقابله با احتکار، سبب قانونمداری می‌شود و مؤلفه‌های امنیت را ارتقاء می‌دهد.

وی از دستگیری متهم ۳۸ ساله و معرفی به مراجع قضائی خبر داد.