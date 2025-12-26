پخش زنده
صندوق ذخیره فرهنگیان باید برای اجرای طرحهای رفاهی همکاران وارد عمل شود .
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ محمد رضا نظریان مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان در دیدار با نماینده صندوق ذخیره فرهنگیان استان گفت:صندوق در تلاش است با ورود جدی به اجرای طرحهای رفاهی همکاران، خدمات و تسهیلات مرتبط با معیشت و رفاه فرهنگیان را گسترش دهد.
محمدرضا ناظم زاده، نماینده صندوق ذخیره فرهنگیان استان نیز با ارائه آمار و شاخصهای عملکردی، جزییات مربوط به افزایش ارائه خدمات و تسهیلات رفاهی را شرح داد و گفت:ه این صندوق با توجه به نیازهای معلمان و کارکنان همواره به دنبال بهبود سطح خدمات و رضایت مخاطبان است.
مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان از تداوم پیگیریهای لازم برای تسهیل دسترسی فرهنگیان به تسهیلات صندوق و اجرای طرحهای رفاهی خبر داد و آمادگی دستگاه تعلیم و تربیت را برای تعامل و همکاریهای آتی با صندوق ذخیره فرهنگیان اعلام کرد.
در پایان این بازدید بر لزوم تقویت همکاریهای مشترک میان آموزش و پرورش و صندوق ذخیره فرهنگیان با هدف حمایت از فرهنگیان و بازنشستگان تأکید شد.