کاظم غریبآبادی، معاون امور حقوقی و بین المللی وزارت امور خارجه گفت: موضوع هستهای بهانه است، خصومت دشمنان ناشی از ماهیت اسلامی نظام، استقلال و پیشرفتهای ایران است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ کاظم غریبآبادی، معاون امور حقوقی و بین المللی وزارت امور خارجه، در گردهمایی بیش از ٩٠٠ نفر از اساتید سطوح عالی و خارج حوزه علمیه قم گفت: موضوع هستهای بهانه است و خصومت دشمنان با ایران ناشی از ماهیت اسلامی نظام، استقلال و همچنین پیشرفتهای کشور (به رغم تحریمهای ظالمانه و گسترده) است.
غریب آبادی در ادامه گفت: گفتوگوها با دولت جدید آمریکا نیز با در نظر گرفتن بی اعتمادی کامل به این کشور و با کسب آمادگیهای لازم برای مقابله با هرگونه اقدام نظامی انجام شد، به گونهای که در طول دوره مذاکرات، میدان و دیپلماسی کاملا در کنار هم قرار داشتند.
وی، با رد هرگونه ارتباط جنگ تجاوزکارانه علیه ایران با موضوع هستهای و مذاکرات، گفت: دشمنان از سالیان طولانی به دنبال آماده سازی برای چنین اقدامی بودند و اقدام به تجاوز در میانه مذاکرات و هدف قرار دادن مردم بی گناه و اماکن مسکونی و برخی زیرساختها نشان داد که موضوع هستهای صرفا یک بهانه است.
معاون وزیر امور خارجه افزود: رژیم صهیونیستی و آمریکا در اقدام نظامی خود علیه ایران، به طور کامل شکست خوردند و نه تنها به اهداف راهبردی خود دست پیدا نکردند، بلکه ایران توانست ضربات سنگین و دردناکی را به رژیم صهیونیستی وارد کند، تا جایی که وادار به درخواست آتش بس شدند. حمله مقتدرانه به یک پایگاه نظامی آمریکا در منطقه، حاکی از اقتدار ایران است.
وی گفت: ایجاد اجماع در عرصه بین المللی در محکومیت متجاوزین، اتحاد و انسجام ملی در داخل کشور در مقابله با تجاوز، و اذعان کشورهای منطقه به این که رژیم صهیونیستی مهمترین تهدید در منطقه است، از دیگر مسائل مهمی است که باید در رابطه با جنگ دوازده روزه به آنها توجه ویژه داشت.
غریب آبادی در پایان سخنان خود ضمن تمجید از تدابیر داهیانه مقام معظم رهبری در طول جنگ اخیر، بر ایران قوی در حوزه نظامی و اقتصادی و توجه بیشتر به مسائل مردم، تأکید کرد.