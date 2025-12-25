پخش زنده
مدیرعامل معدنجوی طبس: سیستم مانیتورینگ هوشمند معدن طبس تا سه ماه آینده نصب میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیرعامل شرکت معدنجو از نصب و راهاندازی سیستم مانیتورینگ هوشمند در معدن زغالسنگ طبس تا سه ماه آینده خبر داد و گفت: این اقدام در راستای ارتقای ایمنی و با دستور مستقیم دستگاه قضایی در حال اجراست.
در جریان پانزدهمین تور نظارتی قوه قضائیه، مجتهدزاده مدیرعامل شرکت معدنجو در جمع اصحاب رسانه، با اشاره به اقدامات انجامشده برای ارتقای ایمنی معدن طبس افزود: بر اساس حکم و دستور دستگاه قضایی، معدن ملزم به نصب و اجرای سیستم مانیتورینگ هوشمند شده و بلافاصله پس از ابلاغ، مطالعات مهندسی این طرح آغاز شد.
وی گفت: پس از بررسی شرکتهای مجری، یک شرکت توانمند برای اجرای این پروژه انتخاب شد و تجهیزات فاز نخست سیستم مانیتورینگ آماده ارسال است که پیشبینی میشود تا سه ماه آینده به ایران منتقل و عملیات نصب و راهاندازی آن در معدن آغاز شود.
مدیرعامل معدنجو با بیان اینکه این سیستم امکان کنترل لحظهای شرایط معدن از اتاق فرمان را فراهم میکند، گفت: با اجرای این طرح، علاوه بر گازسنجهای دستی، یک سیستم ثابت و هوشمند پایش گاز نیز در معدن فعال خواهد شد که سطح ایمنی را به شکل قابل توجهی افزایش میدهد.
مجتهدزاده همچنین به اصلاح شبکه تهویه معدن اشاره کرد و افزود: تهویه بلوکهای معدنی که پیش از این به هم متصل بودند، بهطور کامل تفکیک شده و هر بلوک بهصورت مستقل با فنهای مجهز تحت کنترل قرار دارد.
وی از افزایش تجهیزات پایش گاز خبر داد و گفت: ۶۲ دستگاه گازسنج دستی از شرکت دراگر آلمان تهیه و وارد معدن شده که دقت سنجش گاز و ثبت دادهها را نسبت به گذشته بهمراتب ارتقا داده است.
مدیرعامل معدنجو با تأکید بر رصد مستمر اقدامات ایمنی از سوی دستگاه قضایی، افزود: گزارش پیشرفت اقدامات بهصورت منظم به دادستانی و دستگاه قضایی ارائه میشود و در کنار ارتقای ایمنی، بهبود شرایط معیشتی و رفاهی کارگران نیز در دستور کار مجموعه قرار دارد.