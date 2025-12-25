معاون محیط طبیعی اداره کل حفاظت محیط زیست استان همدان گفت: گونه‌های حیات وحش در زمان بارش برف هم امکان یافتن طعمه و علوفه مورد نیاز را دارد، بنابراین غذا دهی دستی به حیوانات مورد تایید نیست و به هیچ وجه توصیه نمی‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، مهدی صفی خانی افزود: تعلیف دستی وحوش تنها در شرایط بسیار بحرانی و اضطراری صورت می‌گیرد و حجم بارش‌های اخیر هم در حدی نبود که نیاز به تغذیه دستی حیوانات باشد.

او تصریح کرد: حیوانات به صورت غریزی امکان یافتن طعمه و غذای مورد نیاز را در همه شرایط دارند و تنها در شرایط بسیار بحرانی که بر اساس بررسی‌ها امکان یافتن غذا بسیار سخت و دشوار می‌شود توزیع علوفه به صورت دستی صورت می‌گیرد.

معاون محیط طبیعی اداره کل حفاظت محیط زیست استان همدان گفت: علوفه به اندازه ۲ تا سه روز مورد نیاز وحوش ذخیره شده است چرا که توزیع دستی علوفه به عنوان مُسکن و برای عبور از بحران همچنین با هدف جلوگیری از پراکندگی حیوانات تحت تاثیر محیط، صورت می‌گیرد و یک کار مداوم و دائمی نیست.

مهدی صفی خانی با بیان اینکه تغذیه غیر طبیعی آثار منفی برای حیات وحش دارد، افزود: انسان به هیچ وجه نباید در کار طبیعت مداخله کند چراکه گونه‌ای مختلف از جمله پرندگان در صورت نیاز پیش از آغاز فصل سرما مهاجرت کرده یا به صورت غریزی خود را با شرایط موجود تطبیق می‌دهند.

و تصریح کرد: غذا دهی دستی یکی از عادات نادرست برخی از دوستداران حیات وحش در فصول سرد سال است تا حیوانات بر اثر گرسنگی تلف نشوند در حالیکه این اقدام به ضرر حیوانات است.

استان همدان دارای ۶ منطقه حفاظت شده و ۱۳ منطقه شکار ممنوع است و وسعت مناطق زیر پوشش محیط زیست به ۶۲ هزار هکتار می‌رسد.

تاکنون ۴۰ گونه پستاندار، ۱۸۱ گونه پرنده، ۴۳ گونه خزنده، ۳۸ گونه انواع ماهی‌ها و چهارگونه دو زیست در استان همدان شناسایی شده است.