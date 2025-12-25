پخش زنده
امروز: -
معاون سیاسی و اجتماعی استاندار آذربایجانغربی رویداد دیباذین را بستری مؤثر برای پیوند دانش، سرمایه و بازار دانسته و گفت: خروجی چنین رویدادهایی نقش مهمی در توسعه اقتصادی، اشتغالزایی و حرکت به سمت صنایع دانشبنیان استان دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ رسول مقابلی صبح امروز در آیین رویداد فناورانه و نوآوری "دیباذین" در حوزه نساجی و پوشاک، با اشاره به روند رو به رشد جذب سرمایهگذاری در آذربایجانغربی، افزود: اجرای طرحهای بزرگ صنعتی از جمله حضور سرمایهگذار خارجی در حوزه نساجی شهرستان خوی، زمینه اشتغال حدود دو هزار نفر را فراهم خواهد کرد و این مسیر همسو با شعار سال است.
وی همچنین ویژگی برجسته رویداد دیباذین را برخاسته از دانشگاه و مبتنی بر ایدههای دانشجویی دانسته و خاطرنشان کرد: این رویداد با رویکرد نوآورانه به بازار متصل میشود و میتواند حلقه ارتباط علم و صنعت را تکمیل کند.
معاون سیاسی و اجتماعی استاندار آذربایجانغربی افزود: ارتقای این رویداد از سطح منطقهای به ملی نیز فرصتی برای گسترش اشتغال، بهویژه برای جوانان و بانوان خواهد بود.
مقابلی در پایان با تأکید بر ظرفیتهای ژئوپولتیک و اقتصادی استان، اضافه کرد: مدیریت استان از طرحهایی که منجر به پیوند نوآوری، سرمایه و اشتغال میشود، حمایت جدی دارد.