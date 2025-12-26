حمید بابایی، گردآورنده این کتاب در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما گفت: این کتاب روایت تعداد زیادی طلبه است که برای ساختن یک روستا که در زلزله کرمانشاه تخریب شده بود، عازم آن منطقه شدند و با کارگری، آن روستا را بازسازی کردند.

وی افزود: این طرح در سال ۱۳۹۹ با پیشنهاد موسسه باقرالعلوم آغاز شد. من برای تدوین این روایت، با طلاب حاضر در روستا و اهالی محل، گفت‌و‌گو‌های متعددی انجام دادم که نتیجه آن، رسیدن به الگویی بود که کتاب «رودخانه ماهی و نهنگ» از دل آن سر برآورد.

بابایی در مورد ساختار منحصر‌به‌فرد این اثر که «رمان-مستند» نامیده می‌شود، گفت: در این ژانر، روایت و رمان با هم ترکیب می‌شوند. بخش‌هایی از کتاب به یک رمان نزدیک است و بخش‌هایی دیگر به روایت. پایه و اساس این اثر، یک کار مستند است، اما برخی از شخصیت‌ها ساخته و پرداخته تخیل من هستند. یا اگر آنها در واقعیت وجود خارجی داشته‌اند، من بیشتر به آنها بال و پر داده‌ام تا به شخصیت‌های اصلی و ماندگار داستان تبدیل شوند و بتوانم فضا و مجال کافی برای همراهی مخاطب با آنها فراهم کنم.

گفتنی است؛ کتاب ماهی و نهنگ به حضور جهادی طلاب مدرسه علمیه حضرت بقیة الله الاعظم تهران در حادثه زلزله سرپل ذهاب در سال ۱۳۹۶ می‌پردازد.