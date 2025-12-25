پخش زنده
امروز: -
امشب شب لیله الرغایب نخستین شب جمعه ماه رجب و فرصتی برای نیاشهای عاشقانه و عارفانه با خداوند و درخواست بهترینها از اوست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، رجب، ماهی که آغازش میلاد پنجمین نور امامت، نیمه اش میلاد برپا دارنده عدالت و پایانش بعثت پیامبر رحمت است؛ نخستین شب جمعه این ماه؛ شب لیله الرغایب نام گرفته شبی برای نیاشهای عاشقانه و عارفانه با خداوند و درخواست بهترینها از او.
لیله الرغائب یا شب آرزوها شبی است که در آن عطا و بخشش خدا بسیار است و بندگان با رو آوردن به بارگاه خدا و خشوع در برابر بزرگی خدا، شایسته دریافت انعام و عطا و بخشش بی کرانه خدا میشوند.
علّت این که این شب را لیلة الرغائب (در میان مردم معروف به شب آرزوها) میگویند این است که این شب از نظر شیعه یکی از شبهایی است که نزد خداوند از فضیلت خاصّی برخوردار است و در روایات اهل بیت علیهم السلام بر پاسداشت آن شب تأکید زیادی شده است.