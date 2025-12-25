به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان، فرمانده انتظامی تالش با تاکید بر اینکه افرادی که باعث تشویش اذهان عمومی و القاء حس ناامنی برای مردم می‌شوند، تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرند گفت: پلیس با جدیت با برهم زنندگان نظم و امنیت عمومی مقابله می‌کند و تحت هیچ شرایطی اجازه نمی‌دهد افرادی نظم و امنیت جامعه را برهم بزنند.

سرهنگ عباس حقیقی نیا افزود: در پی وقوع یک مورد نزاع و درگیری در یکی از بخش‌های شهرستان تالش، بلافاصله پیگیری موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت.

وی گفت: ماموران انتظامی بلافاصله عاملان این نزاع را شناسایی و علت این درگیری را توهین و فحاشی عنوان کردند.