مدیرعامل نیروگاه رامین اهواز میزان برق تولید شده توسط این نیروگاه در ۹ ماهه امسال را ۶ میلیون و ۴۳۲ هزار و ۴۰۱ مگاوات ساعت اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محسن حافظی گفت: نیروگاه رامین اهواز به عنوان یکی از مجموعههای بزرگ تولیدکننده برق کشور در ۹ ماهه نخست امسال موفق به تولید ۶ میلیون و ۴۳۲ هزار و ۴۰۱ مگاواتساعت انرژی الکتریکی شد.
وی افزود: این میزان تولید در حالی محقق شده که این نیروگاه هم اکنون در حال اجرای تعمیرات میاندورهای و رفع محدودیت تولید با هدف ارتقا آمادگی برای پیک تابستان ۱۴۰۵ است.
حافظی اظهار داشت: ساعت کارکرد واحدهای تولیدی نیروگاه در این مدت به ۲۸ هزار و ۷۱۳ ساعت رسیده است که بیانگر تداوم عملکرد پایدار و نقش مؤثر نیروگاه رامین در تأمین برق مورد نیاز شبکه سراسری است.
گفتنی است نیروگاه رامین اهواز به عنوان یکی از بزرگترین نیروگاههای حرارتی کشور، نقش مهمی در پایداری شبکه برق جنوب و غرب کشور ایفا میکند.