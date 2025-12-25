پخش زنده
فرمانده سپاه ناحیه همدان از برگزاری رزمایش «الی بیتالمقدس ۱۶» با حضور گردانهای بیتالمقدس و کوثر در شهرستان همدان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، سرهنگ سید جواد حسینی در حاشیه برگزاری این رزمایش افزود: این رزمایش با حضور چهار گردان بیتالمقدس و چهار گردان کوثر برگزار میشود و هدف اصلی آن، حفظ انسجام، ارتقای توانمندیها و افزایش توان دفاعی نیروهای بسیجی است.
او تصریح کرد: در این رزمایش، گردانها با اجرای تاکتیکها و سناریوهای مختلف دفاعی، برای مقابله با تهدیدات احتمالی دشمن و مأموریتهای آینده آماده میشوند.
فرمانده سپاه ناحیه همدان گفت: علاوه بر مأموریتهای دفاعی، در این رزمایش به موضوعات امداد و نجات، مردمیاری و پیشگیری از تهدیدات احتمالی نیز توجه ویژه شده و گردانهای «کوثر» در این حوزهها ایفای نقش میکنند.
سرهنگ سید جواد حسینی افزود: دفاع از محورهای مواصلاتی، حفاظت از مراکز مهم و حساس و اجرای تاکتیکهای عملیاتی متنوع از دیگر محورهای پیشبینیشده در این رزمایش است که توسط بسیجیان در قالب گردانهای بیتالمقدس و کوثر اجرا میشود.
او تأکید کرد: برگزاری چنین رزمایشهایی نقش مؤثری در افزایش آمادگی رزمی، ارتقای امنیت و تقویت توان دفاعی شهرستان همدان دارد.