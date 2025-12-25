به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تهران، مشهد و آبادان میزبان دیدار‌های هفته دوازدهم لیگ برتر بسکتبال بانوان هستند، هفته‌ای که در آن آکادمی سحر مدافع عنوان قهرمانی با قرعه استراحت رو‌به‌رو است.

در این هفته از مسابقات، قهوه باتسام در دیدار خانگی برابر آکادمی نیکا قرار می‌گیرد به این امید که شکست دور رفت خود را جبران کند و به موقعیت بهتری در میانه جدول دست پیدا کند.

در آبادان هم تیم نفت میزبان ستاد ملی گاز تهران است، کسب سومین برد و دورتر شدن از انتهای جدول قاعدتا هدف تیم تهرانی در این بازی است البته اگر تیم میزبان برای تکرار برد دور رفت و بهبود موقعیتش در جایگاه سوم به اندازه کافی تلاش نداشته باشد.

دو دیدار دیگر این هفته از مسابقات در تهران و سالن شهید کشوری شهر قدس برگزار می‌شود، در اولین دیدار دو تیم کاسپین و فرآور شریف سبز برابر هم قرار می‌گیرند سپس گروه بهمن و استقلال برابر هم به میدان می‌روند.

استقلال تنها باخت خود (به غیر از باخت فنی) را در نیم فصل نخست و برابر همین تیم گروه بهمن متحمل شد و حالا فرصت جبران آن ایجاد شده است اگرچه حتما گروه بهمن هم برای ماندن در کورس صدرنشینی، برنامه‌های خاص خود را دارد.

برنامه دیدار‌های هفته دوازدهم لیگ برتر بسکتبال بانوان به این شرح است:

جمعه ۵ دی

قهوه باتسام مشهد - آکادمی نیکا (ساعت ۱۳ - سالن سجاد مشهد)

کاسپین تهران - فرآورشریف سبز (ساعت ۱۵ - سالن شهید کشوری شهر قدس)

پالایش نفت آبادان - ستاد ملی گاز (ساعت ۱۵ - سالن ۱۷ شهریور آبادان)

گروه بهمن - استقلال تهران (ساعت ۱۷ - سالن شهید کشوری شهر قدس)