دستگاه پیشرفته توموتراپی با هزینه ۱۳۰ میلیارد تومانی در مرکز رادیوتراپی و آنکولوژی صدرا به بهر برداری رسید .

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم،استاندار قم در مراسم بهره برداری از دستگاه پیشرفته توموتراپی با تأکید بر نقش تجهیزات پیشرفته و گسترش زیرساخت‌های درمانی، توسعه خدمات سلامت را یکی از مهم‌ترین الزامات تأمین رفاه و کیفیت زندگی شهروندان دانست.

اکبر بهنام جوبا اشاره به اهمیت توسعه خدمات درمانی و به‌کارگیری فناوری‌های نوین پزشکی گفت: تجهیز این مرکز درمانی به دستگاه‌های پیشرفته با ارزشی نزدیک به ۱۳۰ میلیارد تومان، گامی مؤثر در مسیر خدمت‌رسانی بهتر به بیماران مبتلا به سرطان و ارتقای سطح سلامت جامعه است.

وی افزود: توسعه خدمات درمانی تنها وظیفه دولت نیست و مشارکت بخش خصوصی و خیرین نیک‌اندیش نقش تعیین‌کننده‌ای در تکمیل زنجیره سلامت دارد و این هم‌افزایی، ظرفیت‌های ارزشمندی را برای پاسخگویی به نیازهای درمانی مردم فراهم کرده است.

استاندار قم همچنین با اشاره به اقدامات دولت در حوزه زیرساخت‌های آموزشی و بیمارستانی گفت: احداث دانشکده پزشکی پردیس، تکمیل خوابگاه‌ها، پیشرفت بیمارستان کودکان حضرت معصومه(س) و سایر طرح های درمانی در دست اجرا، نشان‌دهنده عزم جدی برای ارتقای شاخص‌های سلامت در استان است.

بهنام‌جو با تأکید بر همکاری مستمر دستگاه‌های اجرایی، نمایندگان استان و خیرین خاطرنشان کرد: استمرار این مسیر می‌تواند قم را به الگویی موفق در توسعه خدمات سلامت تبدیل کند و زمینه ارائه خدمات شایسته‌تر به بیماران را فراهم آورد