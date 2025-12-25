مدیرکل ثبت احوال استان کرمانشاه از صدور یک میلیون و ۶۲۰ هزار کارت ملی هوشمند در استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمانشاه، منصور عزیزی گفت: تاکنون یک میلیون و ۷۵۰ هزار نفر در سطح استان کرمانشاه برای دریافت کارت ملی هوشمند متقاضی شده‌اند که برای یک میلیون و ۶۲۰ هزار نفر کارت ملی هوشمند صادر شده است.

مدیرکل ثبت احوال استان افزود: در حال حاضر یازده هزار و ۸۹۳ کارت ملی هوشمند صادر شده در دفاتر پیشخوان استان دپو شده است.

وی خاطرنشان کرد: شهروندان می‌توانند با مراجعه به سایت http://ncr.ir از روند و پروسه صدور کارت هوشمند ملی خود مطلع شوند.