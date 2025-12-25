فرمانده انتظامی لرستان با اشاره به اجرای طرح «آرامش در شهر» گفت: در این عملیات، محلات جرم‌خیز پاکسازی و با باند‌های مواد مخدر، سارقان و مجرمان قاطعانه برخورد شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، سردار محمدرضا هاشمی‌فر از اجرای موفق و هدفمند طرح «آرامش در شهر» خبرداد و گفت: کشف ۱۷۱ کیلوگرم مواد مخدر، هزار و ۵۸۰ قرص روانگردان، دستگیری ۵۴ خرده‌فروش، جمع‌آوری ۶۲ معتاد متجاهر، شناسایی و دستگیری ۱۰ سارق و کشف ۴۱ فقره سرقت از نتایج این طرح است.

وی همچنین به دستگیری ۴۱ متهم متواری و ۳ نفر اراذل و اوباش، کشف کالای قاچاق به ارزش ۳۰ میلیارد ریال و توقیف ۷۳ خودرو و موتورسیکلت اشاره کرد و افزود: پلیس با قاطعیت و حمایت دستگاه قضایی، اجازه خدشه‌دار شدن امنیت و آرامش مردم را نخواهد داد.