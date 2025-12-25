به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، شاهین شاهین زاده گفت: با برنامه ریزی صورت گرفته و به منظور رفع نیاز‌های خود به قطعات یدکی توانسته‌ایم تعداد ۳۳۵ قطعه را بسازیم و ۲۶۴ قطعه دیگر را مورد بازسازی قرار دهیم که در مجموع تعداد ۶۱۹ قطعه صنعتی را ساخت و بازسازی نموده که در بخش‌های مختلف این نیروگاه مورد استفاده قرار داده شده است.

وی به تنوع قطعات ذکر شده در آذر ماه سال جاری اشاره کرد و افزود: تنوع قطعات ساخته شده ۴۳ نوع قطعه و همچنین تنوع قطعات مورد بازسازی را ۸۶ نوع قطعه برشمرد.

شاهین زاده همچنین مهمترین قطعات ساخته شده در آذر ماه را ساخت متعلقات بوستر پمپ ها، ساخت متعلقات پمپ‌های اسیدشویی و ساخت انواع پیچ‌های نگهدارنده مربوط به برج‌های خنک کن (M۱۲-M۲۴-M۳۶) این نیروگاه عنوان کرد.

کارشناس نظارت کارگاه تراشکاری نیروگاه رامین اهواز مهمترین قطعات بازسازی شده در آذر ماه را تراشکاری و اصلاح شافت پمپ اسیدشویی، تراشکاری و اصلاح قطعات ولو‌های مختلف و تراشکاری و اصلاح دیفیوزر‌های پمپ اسیدشویی روی دستگاه کاروسل در نیروگاه رامین برشمرد.

نیروگاه رامین اهواز با ۶ واحد تولیدی بزرگ‌ترین نیروگاه بخاری کشور است و نقش مهمی در تأمین آسایش مردم و پشتیبانی از برق شبکه کشور ایفا می‌کند.