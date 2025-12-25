دادستان عمومی و انقلاب اردکان با بازدید سرزده از پارکینگ وسایل نقلیه توقیفی، به مالکان خودرو‌ها و موتورسیکلت‌های رسوبی هشدار داد در اسرع وقت برای ترخیص و تعیین تکلیف وسایل خود اقدام کنند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، فیاض فر در در بازدیدی سرزده از پارکینگ وسایل نقلیه توقیفی، بر ضرورت ساماندهی هرچه سریع‌تر خودرو‌های موجود و صیانت از حقوق عامه تأکید کرد.

وی افزود: این بازدید که پس از بررسی‌های قبلی و در تاریخ ۲۵ آبان ۱۴۰۴ انجام شد، با هدف پیگیری وضعیت خودرو‌های توقیفی و تسریع در روند تعیین تکلیف آنها صورت گرفت.

محمد فیاض‌فر با ارزیابی وضعیت پارکینگ، دستوراتی را برای بهبود شرایط نگهداری وسایل نقلیه و کاهش مشکلات ناشی از توقیف صادر کرد و خواستار تسریع در فرآیند‌های اداری و قضایی مرتبط شد.

وی با اشاره به وجود برخی خودرو‌ها و موتورسیکلت‌های توقیفی به دلایل غیرقضایی گفت: مالکان این وسایل باید در کوتاه‌ترین زمان ممکن برای ترخیص اقدام کنند، در غیر این صورت پس از گذشت شش ماه برای موتورسیکلت‌ها و یک سال برای خودروها، و پس از انجام مراحل ابلاغ عمومی و انقضای مهلت‌های قانونی، این وسایل در حکم اموال رهاشده تلقی و برای مزایده معرفی خواهند شد.

دادستان اردکان هدف از این اقدامات را ساماندهی وضعیت پارکینگ‌ها، جلوگیری از انباشت خودرو‌های رسوبی و حفظ حقوق عمومی عنوان کرد.