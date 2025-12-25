پخش زنده
رئیس مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی سازمان هواشناسی کشور با تأکید بر اینکه بارورسازی ابرها نمیتواند بهعنوان راهحلی مؤثر برای افزایش ملموس بارش و رفع خشکسالی در ایران تلقی شود، گفت: اجرای این طرح در کشور باید از مرحله ادعا خارج و صرفاً در چارچوب پژوهشهای دقیق، بلندمدت و علمی انجام شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما احد وظیفه در نشست علمی «بارورسازی ابرها از خیال تا واقعیت» افزود: اقلیم ایران پیچیده، متغیر و بهشدت وابسته به شرایط محلی است و نمیتوان نتایج برخی طرحهای خارجی را بهطور مستقیم به کشور تعمیم داد. بسیاری از سامانههای بارشی و حتی همه ابرها قابلیت بارورسازی ندارند و بیتوجهی به ویژگیهای فیزیکی، رطوبتی و وجود ریزگردها میتواند حتی اثر معکوس بر بارش داشته باشد.
وی با اشاره به بارشهای سنگین اخیر در جنوب کشور تصریح کرد: ثبت بارشهای بالای ۲۵۰ میلیمتر در برخی مناطق، ناشی از ماهیت طبیعی سامانههای جوی بوده و نمیتوان چنین رخدادهایی را به فعالیتهای انسانی مانند بارورسازی نسبت داد. در یک سامانه واحد ممکن است اختلاف بارش از ۲۰ تا ۲۰۰ میلیمتر ثبت شود که کاملاً طبیعی است.
رئیس مرکز ملی اقلیم افزود: در کشور ما هنوز دادههای مستند، شفاف و قابل اتکایی درباره اثربخشی بارورسازی ابرها وجود ندارد و مقالات داخلی نیز اغلب از نظر علمی قابل استناد نیستند. به همین دلیل، هزینهکرد از بودجه عمومی بدون ارزیابی دقیق، توجیهپذیر نیست.
وظیفه با تأکید بر ضرورت تغییر رویکرد گفت: اگر قرار است بارورسازی ابرها در ایران انجام شود، باید در مناطق مشخص، با تعریف دقیق «منطقه شاهد» و «منطقه هدف»، ثبت جزئیات عملیات، اندازهگیریهای دقیق زمینی و تحلیل آماری بلندمدت صورت گیرد؛ در غیر این صورت، انتساب بارش به بارورسازی تقریباً غیرممکن است.
وی در پایان گفت: ایجاد امید کاذب درباره توان بارورسازی ابرها برای حل بحران آب، میتواند سیاستگذاریهای کشور را دچار خطا کند و تنها راه قابل اتکا، مدیریت علمی منابع آب، سازگاری با اقلیم و تصمیمگیری مبتنی بر داده و پژوهش است.