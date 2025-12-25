پخش زنده
امروز: -
برداشت میوه گرمسیری کنار از مراتع بخش صالحآباد شهرستان مهران آغاز شده است؛ محصولی بومی و مقاوم که نقش مهمی در معیشت مردم محلی و توسعه پوشش گیاهی استان ایلام دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ همزمان با شروع فصل برداشت میوه کنار، مردم محلی شهرستان مهران با رعایت شیوههای سنتی و کمخطر، اقدام به جمعآوری این محصول میکنند؛ در این روش، شاخههای درخت با چوبهای مخصوص ضربه میخورد؛ تا بدون آسیب به درخت و میوه، محصول برداشت شود.
همچنین با پهن کردن پوششهایی در زیر درخت، میوهها بهصورت کامل جمعآوری میشوند.
میوه کنار که در دو رنگ زرد و نارنجی مایل به قهوهای دیده میشود؛ علاوه بر مصرف تازهخوری؛ در تهیه مربا، دمنوش و داروهای گیاهی کاربرد دارد.
این محصول به دلیل دارا بودن فلاونوئیدهای فراوان، خاصیت ملین داشته و از ارزش دارویی بالایی برخوردار است.
استان ایلام یکی از رویشگاههای مهم درخت کنار در کشور به شمار میرود.
از سه گونه این گیاه، یک گونه بهصورت محدود و دو گونه به شکل خودرو و جنگلی در سطح استان مشاهده میشود.
کنار از گونههای شاخص ناحیه خلیج عمانی است که بهدلیل دارا بودن ساپونین بالا، برگ آن بهعنوان شامپوی طبیعی مورد استفاده قرار میگیرد.
گل این درخت نقش مهمی در تغذیه زنبورعسل داشته و در عین حال، کنار از گونههای مقاوم به شرایط اقلیمی خشک و کمآب است.
شهرستان مهران با ۲۵۵ هزار هکتار عرصه طبیعی، یکی از مناطق مستعد کاشت این گونه محسوب میشود و در قالب طرح یک میلیارد نهال، طی سالهای اخیر بیش از ۱۲ هزار هکتار درخت کنار در این شهرستان کاشته شده است.
برداشت میوه کنار از جنگلها و مراتع استان ایلام تا پایان دیماه ادامه خواهد داشت.