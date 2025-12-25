وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی از همکاری با کشور عمان برای فعال‌سازی خطوط کروز در دریای عمان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران ؛ صالحی‌امیری در نشست با پژوهشگران مازندران در نشست تخصصی اندیشمندان و اعضای هیأت علمی دانشگاه مازندران در بابلسر با بیان اینکه ساماندهی گردشگری ساحلی با محوریت اقتصاد دریا در دستور کار است، از همکاری با کشور عمان برای فعال‌سازی خطوط کروز در دریای عمان خبر داد.

او با اشاره به سیاست‌های حمایتی دولت در حوزه گردشگری دریایی گفت: دولت یارانه سوخت قایق‌های گردشگری را حفظ کرده است و ۸۰ درصد هزینه سوخت آنها همچنان با یارانه تأمین می‌شود.





وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ادامه داد: در راستای توسعه گردشگری دریایی، سرمایه‌گذاران در بابلسر و چابهار حمایت خواهند شد.

صالحی‌امیری با بیان اینکه زیرساخت‌های فعلی مازندران پاسخگوی حجم گردشگری نیست، گفت: توسعه سواحل دریای خزر به عنوان سیاست کلان در برنامه هفتم توسعه تعریف شده است.





او افزود: حجم گردشگری ورودی به مازندران با اقلیم این استان همخوانی ندارد و حل چالش‌های زیست‌محیطی، مهاجرت بی‌رویه و ناهنجاری‌های احتمالی فرهنگی نیازمند تدبیر است.

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ادامه داد: نگرانی‌های زیست‌محیطی و فرهنگی گردشگری مازندران به رئیس‌جمهور منعکس خواهد شد.

صالحی امیری از تصویب ویزای دو هفته‌ای گردشگری برای مازندران به عنوان خبری مثبت یاد کرد و گفت: مازندران یکی از قطب‌های اصلی گردشگری کشور است و باید با برنامه‌ریزی دقیق، ساماندهی و توسعه زیرساخت‌ها، هم از فرصت‌های گردشگری بهره برد و هم از آسیب‌های زیست‌محیطی و فرهنگی جلوگیری کرد.

او با اشاره به ظرفیت‌های غنی در حوزه صنایع دستی مازندران، گفت: ظرفیت‌های غنی استان در حوزه صنایع دستی مانند بافت و منبت‌کاری باید در سطح ملی معرفی و از طریق صدور مدارک معتبر برای هنرمندان حمایت شوند.

در این نشست، اساتید دانشگاه با تأکید بر راهبرد جامعه‌محوری و مأموریت‌گرایی دانشگاه‌ها، نقطه‌نظر‌های تخصصی خود را در حوزه‌های میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ارائه کردند.