به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، یادواره سرداران و شهدای یگان‌های ویژه فراجا با حضور جمعی از خانواده‌های معظم شهدا و مسئولان، در امامزاده سید جعفر محمد (ع) یزد برگزار و یاد و خاطره هزار و۴۶۲ شهید این یگان‌ها، از جمله ۲۱ شهید والامقام یگان ویژه استان یزد گرامی داشته شد.

همچنین در این آیین، جمعی از خانواده‌های معظم شهدای یگان ویژه استان یزد مورد تجلیل قرار گرفتند و از صبر، استقامت و نقش اثرگذار آنان در تداوم راه شهدا قدردانی شد.

این یادواره فرصتی برای زنده نگه داشتن یاد و نام کسانی بود که برای عزت، امنیت و اعتلای کشور جان خود را فدا کردند و با انتخاب راه شهادت، الگویی ماندگار از ایمان، فداکاری و مسئولیت‌پذیری بر جای گذاشتند.

برگزارکنندگان این مراسم، هدف از برپایی یادواره را ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، یادآوری رشادت‌های مثال‌زدنی شهدا و تأکید بر ضرورت ادامه راه آنان در مسیر خدمت به مردم و پاسداری از ارزش‌های انقلاب اسلامی عنوان کردند.