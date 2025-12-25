پخش زنده
امروز: -
مسابقات رده بندی و فینال پنج وزن نخست رقابتهای کشتی آزاد قهرمانی کشورمان بعد از ظهر امروز برگزار شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، رقابتهای کشتی آزاد قهرمانی کشور (مرحله نخست انتخابی تیم ملی) یادواره ۹۰۰۰ شهید والامقام آذربایجان شرقی و گرامیداشت مربی فقید پرویز مسگری در سالن شش هزار نفری شهید پورشریفی دی تبریز و به میزبانی استان آذربایجان شرقی برگزار شد.
اسامی نفرات برتر و نتایج مسابقات رده بندی و فینال پنج وزن نخست به شرح زیر است:
۵۷ کیلوگرم: ۱- علی یحیی پور (مازندران) ۲- مهدی ویسی (سهمیه) ۳- امیر پرسته (سهمیه) و علیرضا سرلک (لرستان) ۵- حسین احمدی (مرکزی) و محمدجواد یخکشی (سهمیه)
۶۵ کیلوگرم: ۱- پیمان نعمتی (سیستان و بلوچستان) ۲- مرتضی حاج ملامحمدی (البرز) ۳- آرمین حبیب زاده (مازندران) و یاسین رضایی (مازندران) ۵- پویا کاکوئی (سهمیه) و سینا زندی (همدان)
۷۴ کیلوگرم: ۱- امیرمحمد یزدانی (مازندران) ۲- امیرحسین حسینی (تهران) ۳- علی اکبر فضلی (سهمیه) و علی رضایی (سهمیه) ۵- محمد بخشی (سهمیه) و پژمان ذوالفقار (سهمیه)
۸۶ کیلگرم: ۱- علی سوادکوهی (مازندران) ۲- سجاد غلامی (البرز) ۳- امیرحسین کاووسی (سهمیه) و محمدحسین نوروزیان (کردستان) ۵- وحید اسماعیل زاده (توابع ترهان) و محمدجواد صالحی (سمنان)
۹۷ کیلوگرم: ۱- مجتبی گلیج (ماندران) ۲- علیرضا رکابی (سهمیه) ۳- ابوالفضل بابالو (تهران) و عرفان علیزاده (سهمیه) ۵- حسین مفیدی (تهران) و امیرحسین باقریان (آذربایجان شرقی)
۵۷ کیلوگرم:
فینال: مهدی ویسی (سهمیه) ۵ – علی یحیی پور (مازندران) ۱۰
رده بندی:
علیرضا سرلک (لرستان) ۱۳ – احمدی (مرکزی) ۳
امیر پرسته (سهمیه) ۸ – محمدجواد یخکشی (سهمیه) ۴،
۶۵ کیلوگرم:
فینال: مرتضی حاج ملامحمدی (البرز) صفر – پیمان نعمتی (سیستان و بلوچستان) ۳
رده بندی:
یاسین رضایی (مازندران)، برنده ۵ – پویا کاکوئی (سهمیه) ۵
آرمین حبیب زاده (سهمیه) ۱۲ – سینا زندی (همدان) ۸،
۷۴ کیلوگرم:
فینال: امیرمحمد یزدانی (مازندران) ۶ – امیرحسین حسینی (توابع تهران) ۵
رده بندی:
محمد بخشی (سهمیه) ۲ – علی اکبر فضلی (سهمیه) ۷
علی رضایی (سهمیه) ۷ – پژمان ذوالفقار (سهمیه) ۱،
۸۶ کیلوگرم:
فینال: علی سوادکوهی (مازندران) ۷ – سجاد غلامی (البرز) ۲
رده بندی:
وحید اسماعیل زاده (توابع تهران) ۲ – امیرحسین کاووسی (سهمیه) ۷
محمدحسین نوروزیان (کردستان) ۶ - محمدجواد صالحی (سمنان) ۳،
۹۷ کیلوگرم:
فینال: مجتبی گلیج (مازندران) ۹ – علیرضا رکابی (سهمیه) ۲
رده بندی:
ابوالفضل بابالو (تهران) ۳ – حسین مفیدی (تهران) صفر
عرفان علی زاده (سهمیه) ۸ – امیرحسین باقریان (آذربایجان شرقی) صفر