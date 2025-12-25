مسابقات رده بندی و فینال پنج وزن نخست رقابت‌های کشتی آزاد قهرمانی کشورمان بعد از ظهر امروز برگزار شد.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، رقابت‌های کشتی آزاد قهرمانی کشور (مرحله نخست انتخابی تیم ملی) یادواره ۹۰۰۰ شهید والامقام آذربایجان شرقی و گرامیداشت مربی فقید پرویز مسگری در سالن شش هزار نفری شهید پورشریفی دی تبریز و به میزبانی استان آذربایجان شرقی برگزار شد.

اسامی نفرات برتر و نتایج مسابقات رده بندی و فینال پنج وزن نخست به شرح زیر است:

۵۷ کیلوگرم: ۱- علی یحیی پور (مازندران) ۲- مهدی ویسی (سهمیه) ۳- امیر پرسته (سهمیه) و علیرضا سرلک (لرستان) ۵- حسین احمدی (مرکزی) و محمدجواد یخکشی (سهمیه)

۶۵ کیلوگرم: ۱- پیمان نعمتی (سیستان و بلوچستان) ۲- مرتضی حاج ملامحمدی (البرز) ۳- آرمین حبیب زاده (مازندران) و یاسین رضایی (مازندران) ۵- پویا کاکوئی (سهمیه) و سینا زندی (همدان)

۷۴ کیلوگرم: ۱- امیرمحمد یزدانی (مازندران) ۲- امیرحسین حسینی (تهران) ۳- علی اکبر فضلی (سهمیه) و علی رضایی (سهمیه) ۵- محمد بخشی (سهمیه) و پژمان ذوالفقار (سهمیه)

۸۶ کیلگرم: ۱- علی سوادکوهی (مازندران) ۲- سجاد غلامی (البرز) ۳- امیرحسین کاووسی (سهمیه) و محمدحسین نوروزیان (کردستان) ۵- وحید اسماعیل زاده (توابع ترهان) و محمدجواد صالحی (سمنان)

۹۷ کیلوگرم: ۱- مجتبی گلیج (ماندران) ۲- علیرضا رکابی (سهمیه) ۳- ابوالفضل بابالو (تهران) و عرفان علیزاده (سهمیه) ۵- حسین مفیدی (تهران) و امیرحسین باقریان (آذربایجان شرقی)

۵۷ کیلوگرم:

فینال: مهدی ویسی (سهمیه) ۵ – علی یحیی پور (مازندران) ۱۰

رده بندی:

علیرضا سرلک (لرستان) ۱۳ – احمدی (مرکزی) ۳

امیر پرسته (سهمیه) ۸ – محمدجواد یخکشی (سهمیه) ۴،

۶۵ کیلوگرم:

فینال: مرتضی حاج ملامحمدی (البرز) صفر – پیمان نعمتی (سیستان و بلوچستان) ۳

رده بندی:

یاسین رضایی (مازندران)، برنده ۵ – پویا کاکوئی (سهمیه) ۵

آرمین حبیب زاده (سهمیه) ۱۲ – سینا زندی (همدان) ۸،

۷۴ کیلوگرم:

فینال: امیرمحمد یزدانی (مازندران) ۶ – امیرحسین حسینی (توابع تهران) ۵

رده بندی:

محمد بخشی (سهمیه) ۲ – علی اکبر فضلی (سهمیه) ۷

علی رضایی (سهمیه) ۷ – پژمان ذوالفقار (سهمیه) ۱،

۸۶ کیلوگرم:

فینال: علی سوادکوهی (مازندران) ۷ – سجاد غلامی (البرز) ۲

رده بندی:

وحید اسماعیل زاده (توابع تهران) ۲ – امیرحسین کاووسی (سهمیه) ۷

محمدحسین نوروزیان (کردستان) ۶ - محمدجواد صالحی (سمنان) ۳،

۹۷ کیلوگرم:

فینال: مجتبی گلیج (مازندران) ۹ – علیرضا رکابی (سهمیه) ۲

رده بندی:

ابوالفضل بابالو (تهران) ۳ – حسین مفیدی (تهران) صفر

عرفان علی زاده (سهمیه) ۸ – امیرحسین باقریان (آذربایجان شرقی) صفر