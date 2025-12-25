در جلسه شورای اداری شهرستان اشنویه برضرورت برنامه‌ریزی هدفمند برای توسعه متوازن، به‌ویژه در حوزه‌های اشتغال، سرمایه‌گذاری، گردشگری و زیرساخت‌ها تأکید شد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ استاندار آذربایجان‌غربی در این جلسه که با حضور جمعی از مدیران کل دستگاه‌های اجرایی استان، مسئولان شهرستانی و اعضای شورای اداری برگزار شد، با اشاره به ظرفیت‌ها و توانمندی‌های شهرستان اشنویه گفت: خدمت‌رسانی مؤثر به مردم باید در اولویت مدیران دستگاه‌های اجرایی قرارگیرد.

رضا رحمانی، در ادامه بر پیگیری جدی مصوبات، تسریع در اجرای پروژه‌های عمرانی و رفع موانع پیش‌روی سرمایه‌گذاران تأکید کرد.

در پایان نیز تصمیمات لازم در راستای ارتقای سطح خدمات‌رسانی و تسریع در روند توسعه شهرستان اشنویه اتخاذ شد.