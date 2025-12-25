به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، در این دوره آموزشی ۷روزه، ۲۴ مربی از شهرستان‌ها و مناطق مختلف استان یزد حضور داشتند و ضمن ارتقای سطح دانش و به‌روزرسانی آموزش‌های خود، با اصول و فرایند‌های مربیگری، مبانی روان‌شناسی مربیگری و شیوه‌های صحیح آموزش در مدارس فوتبال آشنا شدند.

این دوره با هدف توانمندسازی مربیان پایه و ارتقای کیفیت آموزش فوتبال برگزار شده و شرکت‌کنندگان پس از طی مباحث تئوری و عملی، فردا با برگزاری آزمون پایانی، دوره آموزشی خود را به پایان خواهند رساند.