رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان یزد: رویکرد نوین «پرورش اکولوژیک شتر» نهتنها آسیبی به طبیعت وارد نمیکند، بلکه با ایجاد تعادل در مرتع، به احیا و جوانسازی پوشش گیاهی استان یزد کمک میکند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، عباس حاجیحسینی با اشاره به جایگاه تاریخی یزد در دامپروری کشور، گفت: این استان کویری با پیشینهای طولانی، همواره رتبههای برتر پرورش شتر را به خود اختصاص داده و امروز نیز این فعالیت با نگاهی علمی و سازگار با محیطزیست دنبال میشود.
وی با بیان اینکه سیاستهای سازمان جهاد کشاورزی بر «پرورش اکولوژیک شتر» متمرکز است، افزود: در این رویکرد، نخستین اصل، ایجاد تعادل دقیق میان ظرفیت مرتع و تعداد دام است؛ موضوعی که مانع تخریب منابع طبیعی میشود.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان یزد توضیح داد: شتر در مراتع درختچهای استان یزد با تغذیه از برگها و شاخههای جوان، بدون آسیب به تنه درختان، نقش نوعی هرس طبیعی را ایفا میکند. این ویژگی بهویژه در مراتع طاق که بسیاری از درختان آن نیازمند جوانسازی هستند، موجب تقویت رشد و احیای پوشش گیاهی میشود.
به گفته وی، تردد شتر در مرتع نیز خود عاملی مؤثر در باززندهسازی طبیعت است، چراکه با فرو رفتن بذرها در خاک بر اثر حرکت دام، نوعی کاشت طبیعی انجام میشود که به غنیسازی پوشش گیاهی کمک میکند.
حاجیحسینی با اشاره به غالب بودن پوشش درختچه و بوتهای در مراتع یزد تصریح کرد: برخلاف علفزارها، چرای اصولی شتر در این نوع مراتع آسیبزا نیست و حتی به حفظ تعادل اکوسیستم کمک میکند.
وی در پایان ابراز امیدواری کرد در طرح مباحث تخصصی مرتبط با منابع طبیعی، مفاهیم اکولوژیک با دقت علمی بیشتری مطرح شود تا تفاوت میان روشهای سنتی و بعضاً مخرب با رویکرد نوین و پایدار پرورش اکولوژیک شتر بهدرستی برای افکار عمومی تبیین شود.