پخش زنده
امروز: -
وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرد بیش از یک میلیون سند جدید مرتبط با پرونده جفری اپستین شناسایی شده که انتشار کامل اسناد این پرونده جنجالی را با تأخیر چند هفتهای مواجه خواهد کرد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از نیویورک به نقل از روزنامه نیویورک تایمز، وزارت دادگستری آمریکا روز چهارشنبه اعلام کرد افبیآی و دادستانی فدرال ناحیه جنوبی نیویورک بیش از یک میلیون سند بالقوه جدید مرتبط با پرونده جفری اپستین را کشف کردهاند؛ پروندهای که به یکی از جنجالیترین رسواییهای جنسی در تاریخ معاصر آمریکا تبدیل شده است.
این گزارش افزود: تاکنون حدود ۱۳۰ هزار صفحه از اسناد این پرونده، با اعمال سانسورهای گسترده، در چارچوب قانونی که کنگره آمریکا برای الزام دولت به انتشار اسناد تصویب کرده، منتشر شده است، این قانون به دولت اجازه میدهد تنها اطلاعاتی را حذف کند که موجب شناسایی قربانیان یا لطمه به تحقیقات فعال فدرال شود.
در ادامه گزارش آمده است: بر اساس این قانون، وزارت دادگستری موظف بود تا روز ۱۹ دسامبر تمامی اسناد مربوط به اپستین را منتشر کند، اما مقامهای این وزارتخانه اعلام کردهاند بررسی و پالایش بیش از یک میلیون سند تازه کشف شده، نیازمند زمان بیشتری است و انتشار کامل آنها دستکم «چند هفته دیگر» به طول خواهد انجامید.
این روزنامه میافزاید: تاد بلانش، معاون دادستان کل آمریکا، پیشتر اعلام کرده بود که حدود یک میلیون صفحه سند در حال بررسی است و اکنون وزارت دادگستری رسماً تأیید کرده که حجم واقعی اسناد حتی از این میزان نیز فراتر رفته است.
در واکنش به این موضوع، دموکراتها دولت ترامپ را به نقض قانون متهم کردهاند.
رابرت گارسیا، نماینده دموکرات ایالت کالیفرنیا و عضو ارشد کمیته نظارت مجلس نمایندگان، اعلام کرد پنهانسازی بیش از یک میلیون سند از افکار عمومی «غیرقانونی» است.
چاک شومر، رهبر دموکراتها در سنای آمریکا نیز تأخیر در انتشار اسناد را نشانهای از پنهانکاری دانست و گفت: «عدالتِ به تعویقافتاده، عدالتِ انکار شده است.»
این گزارش اضافه کرد: وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرده برای بررسی و حذف اطلاعات حساس، نزدیک به ۲۰۰ وکیل از بخش امنیت ملی را بهصورت شبانهروزی به کار گرفته و حتی درخواست اضطراری برای جذب داوطلبان حقوقی در تعطیلات سال نو ارسال کرده است، با این حال مشخص نیست چه تعداد وکیل به این درخواست پاسخ دادهاند.
در ادامه گزارش آمده است: روند انتشار اسناد پرونده اپستین از ابتدا با حاشیههای فراوان همراه بوده است؛ از جمله حذف موقت برخی تصاویر از پایگاه اینترنتی وزارت دادگستری، از جمله تصویری که نام دونالد ترامپ در آن دیده میشد که سپس دوباره بازگردانده شد، همچنین بسته دوم اسناد شامل حدود ۳۰ هزار صفحه، ساعاتی پس از انتشار از دسترس خارج و دوباره بارگذاری شد.
در پایان گزارش آمده است: مقامهای وزارت دادگستری آمریکا تأکید کردهاند که روند بررسی اسناد با هدف «حفاظت از قربانیان» ادامه دارد، اما منتقدان میگویند تأخیرهای پیدرپی و انتشار ناقص اسناد، اعتماد عمومی به شفافیت دولت در پرونده اپستین را بیش از پیش تضعیف کرده است.