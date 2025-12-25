پخش زنده
استاندار کرمان گفت :جنوب کرمان را میتوان قطب جدید معدنی در جنوب شرق کشور قلمداد کنیم.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان، محمدعلی طالبی چهارم دیماه در آیین افتتاح اولین نمایشگاه تخصصی معدن و صنایع وابسته جنوب کرمان گفت :راهبرد استان برای توسعه جنوب کرمان، تمرکز بر ظرفیتهای بیبدیل و کمنظیر در بخش معدن است
وی افزود :در حال عبور از نگاه تک بعدی به جنوب استان در حوزه اقتصاد کشاورزی هستیم و برنامههای ویژه برای معرفی ظرفیتهای خوب و ارزشمند جنوب در حوزه معدنی داریم.
وی گفت :آغاز راهبرد جلوگیری از خامفروشی و توجه به حوزه فرآوری مواد معدنی در جنوب استان است با معدن، منتظر روزهای درخشان و بهتری در جنوب استان هستیم.
استاندار افزود؛فرآوری مواد معدنی، اشتغال پایدار و ارزش افزوده مناسبی برای منطقه و استان بهمراه خواهد داشت و امنیت اقتصادی منطقه را افزایش میدهد.