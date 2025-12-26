پخش زنده
جمعی از مسئولان شهرستان آستانهاشرفیه و بخش کیاشهر با حضور در روستای سالکده، با خانوادههای معظم شهیدان بهروز پرمایه و احمد محبی دیدار و گفتوگو کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان، در این دیدار نماینده مردم شهرستان آستانهاشرفیه و بندر کیاشهر در مجلس شورای اسلامی، امام جمعه کیاشهر و جمعی دیگر از مسئولان محلی حضور داشتند.
مسئولان ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام، بر ادامه راه شهدا و ضرورت تکریم خانوادههای ایثارگران تأکید کردند و خانوادههای معظم شهدا را سرمایههای معنوی انقلاب و نظام اسلامی دانستند.
در پایان این دیدار، حاضران با اهدای لوح سپاس از صبر، ایثار و فداکاری خانوادههای شهدا تجلیل کردند.