جمعی از مسئولان شهرستان آستانه‌اشرفیه و بخش کیاشهر با حضور در روستای سالکده، با خانواده‌های معظم شهیدان بهروز پرمایه و احمد محبی دیدار و گفت‌و‌گو کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان، در این دیدار نماینده مردم شهرستان آستانه‌اشرفیه و بندر کیاشهر در مجلس شورای اسلامی، امام جمعه کیاشهر و جمعی دیگر از مسئولان محلی حضور داشتند.

مسئولان ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام، بر ادامه راه شهدا و ضرورت تکریم خانواده‌های ایثارگران تأکید کردند و خانواده‌های معظم شهدا را سرمایه‌های معنوی انقلاب و نظام اسلامی دانستند.

در پایان این دیدار، حاضران با اهدای لوح سپاس از صبر، ایثار و فداکاری خانواده‌های شهدا تجلیل کردند.