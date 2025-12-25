پاکسازی مسیر جاده جواهرده از زباله
مسیر جاده روستای گردشگری جواهرده رامسر از زباله پاکسازی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران
؛ مسیر جاده روستای گردشگری جواهرده رامسر به همت دوستداران و حامیان محیط زیست رامسر، بخشداری و شورای بخش مرکزی، دهیاریها، دستگاههای اجرایی ذیربط جمعیت هلال احمر، محیط زیست، منابع طبیعی، ورزش وجوانان از زباله پاکسازی شد.
محمود پروانه مسول برگزاری این برنامه گفت: این اقدام در راستای تلاش جمعی برای حفاظت از محیط زیست و پاکسازی محیط از هرگونه زباله و آلایندهها صورت گرفت.
او با بیان اینکه شیرابههای ناشی از دپوی زباله در جنگل، سفرههای آب زیر زمینی را آلوده میکند، افزود: زبالههای ۵ نقطه از جاده جواهرده امروز جمع آوری شد و این برنامه بصورت مستمر ادامه خواهد داشت.
رئیس شورای بخش مرکزی رامسر نیز گفت: همت جمعی حامیان و دوستداران محیط زیست در رامسر نشان از دغدغه بالای آنان و غنای فرهنگی است.
جعفر غنمی افزود: دهیاریهای بخش مرکزی در این کارمیدانی و فرهنگی مشارکت داشتند
مسیر دسترسی به روستای جواهرده رامسر از منتهی الیه غربی شهر رامسر منشعب میشود و با عبور از میان کوههای مشجر و گذر از جنگلهای انبوه و سرسبز در امتداد رودخانه خروشان و وحشی صفا رود ادامه مییابد