به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از نیویورک به نقل از نشریه هیل، قاضی دادگاه فدرال در شهر آلبانی اعلام کرد، دولت ترامپ نتوانسته است ثابت کند که قانون ایالت نیویورک در صدور گواهینامه برای مهاجران فاقد مدارک قانونی، با قوانین فدرال مغایرت دارد یا ناقض اصل برتری قوانین فدرال بر قوانین ایالتی است.

این گزارش افزود: آن نارداتچی، قاضی دادگاه منطقه‌ای آمریکا، در رأی خود تصریح کرد وزارت دادگستری نتوانسته نشان دهد مفاد مورد اعتراض این قانون، به‌طور غیرقانونی فعالیت‌های دولت فدرال را محدود می‌کند یا به شکلی ناعادلانه علیه نهاد‌های فدرال تبعیض قائل می‌شود.

در ادامه گزارش آمده است: وزارت دادگستری آمریکا در ماه فوریه با طرح شکایتی علیه ایالت نیویورک، فرماندار این ایالت کتی هوکول و دادستان کل آن لتیشیا جیمز، مدعی شده بود قانون «چراغ سبز» ناقض بند برتری قانون اساسی آمریکاست؛ بندی که بر اولویت قوانین فدرال بر قوانین ایالتی تأکید دارد.

این گزارش اضافه کرد: دولت ترامپ در این شکایت، سه بخش از قانون نیویورک را هدف قرار داده بود؛ از جمله بندی که اداره وسایل نقلیه موتوری نیویورک را از ارائه اطلاعات متقاضیان گواهینامه به نهاد‌های فدرال اجرای قوانین مهاجرتی بدون حکم دادگاه یا مجوز رسمی منع می‌کند. همچنین بندی که کارکنان دارای دسترسی به این اطلاعات را ملزم به تعهد کتبی برای عدم افشای آنها می‌کند و بخشی که اداره DMV را موظف می‌سازد متقاضی را ظرف سه روز از درخواست نهاد‌های مهاجرتی فدرال مطلع کند.

در ادامه گزارش آمده است: قاضی دادگاه تأکید کرد اگر چه موضوع مهاجرت از نظر سیاسی حساس و بحث‌برانگیز است، اما وظیفه دادگاه بررسی مطلوبیت سیاسی قانون نیست، بلکه تنها باید مشخص شود آیا این قانون ناقض قانون اساسی آمریکاست یا نه.

این نشریه می‌افزاید: قاضی نارداتچی در رأی خود نوشت که دولت فدرال نتوانسته ادعای خود درباره نقض اصل برتری قانون اساسی را اثبات کند و به همین علت، شکایت وزارت دادگستری رد می‌شود.

در پایان گزارش آمده است: قانون «چراغ سبز» نیویورک در ابتدا با هدف افزایش ایمنی عمومی تصویب شد، چرا که به گفته مقامات ایالتی، نداشتن گواهینامه باعث می‌شد برخی افراد بدون آموزش و آزمون رانندگی، پشت فرمان بنشینند.