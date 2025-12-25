به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ رضا رحمانی استاندار آذربایجان‌غربی ظهر امروز با همراهی جمعی از مدیران استانی و مسئولان محلی، از روند اجرای پروژه هتل سه‌ستاره در اشنویه بازدید کرد.

رحمانی، در این بازدید ضمن بررسی آخرین وضعیت اجرایی پروژه، بر ضرورت تسریع در تکمیل آن و رفع موانع احتمالی تأکیدکرد و توسعه زیرساخت‌های گردشگری را از اولویت‌های مهم استان برشمرد.

پروژه هتل سه‌ستاره کارین اشنویه با زیربنای یکهزار و ۳۸۰ مترمربع و در قالب ۲۴ سوئیت اقامتی درحال احداث بوده و تاکنون حدود ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

برای اجرای این پروژه ۲۵ میلیارد تومان تسهیلات اختصاص یافته و با بهره‌برداری از آن، زمینه اشتغال مستقیم برای دست‌کم ۱۰ نفر فراهم خواهد شد.

تکمیل این هتل نقش مهمی در توسعه گردشگری و افزایش ظرفیت اقامتی شهرستان اشنویه خواهد داشت.