استاندار آذربایجانغربی در سفر به شهرستان اشنویه از پروژه هتل سهستاره اشنویه بازدیدکرد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ رضا رحمانی استاندار آذربایجانغربی ظهر امروز با همراهی جمعی از مدیران استانی و مسئولان محلی، از روند اجرای پروژه هتل سهستاره در اشنویه بازدید کرد.
رحمانی، در این بازدید ضمن بررسی آخرین وضعیت اجرایی پروژه، بر ضرورت تسریع در تکمیل آن و رفع موانع احتمالی تأکیدکرد و توسعه زیرساختهای گردشگری را از اولویتهای مهم استان برشمرد.
پروژه هتل سهستاره کارین اشنویه با زیربنای یکهزار و ۳۸۰ مترمربع و در قالب ۲۴ سوئیت اقامتی درحال احداث بوده و تاکنون حدود ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.
برای اجرای این پروژه ۲۵ میلیارد تومان تسهیلات اختصاص یافته و با بهرهبرداری از آن، زمینه اشتغال مستقیم برای دستکم ۱۰ نفر فراهم خواهد شد.
تکمیل این هتل نقش مهمی در توسعه گردشگری و افزایش ظرفیت اقامتی شهرستان اشنویه خواهد داشت.