به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مسئول جهاد سازندگی خراسان رضوی گفت: جهاد سازندگی، نهادی مردمی که در ابتدای انقلاب اسلامی با هدف حل مسائل کشور به توان مردم شکل گرفت، امروز بار دیگر در کانون توجه قرار گرفته است. حجت الاسلام محمد هاشم زروندی افزود: این نهاد در دهه‌های گذشته توانست با ظرفیت‌های مردمی و همراهی دستگاه‌ها، تحولات بزرگی در روستاها، محرومیت‌ زدایی و حتی دفاع مقدس رقم بزند.

زروندی تصریح کرد: اما روند دولتی شدن و تبدیل جهاد سازندگی به وزارتخانه، به گفته کارشناسان، موجب محدود شدن ارتباط مردمی و در نهایت انحلال آن شد.

تلاش برای احیای جهاد سازندگی

مسئول جهاد سازندگی خراسان رضوی گفت: در سال‌ های اخیر و به‌ ویژه در دولت شهید سیدابراهیم رئیسی، موضوع احیای جهاد سازندگی بار دیگر مطرح شد. رئیس‌جمهور وقت در جلسات اولیه با رهبر انقلاب، مأموریت یافت برنامه‌ ای برای بازگرداندن این نهاد مردمی ارائه کند.

زروندی افزود: نتیجه این تلاش‌ ها تشکیل شورای عالی جهاد سازندگی متشکل از شخصیت‌ های حقیقی و نهادهای فعال در حوزه محرومیت‌ زدایی مانند بنیاد برکت، بنیاد مستضعفان، بسیج سازندگی، هلال احمر و سازمان تبلیغات اسلامی بود.

وی اظهار داشت: این شورا در استان‌ های مختلف کشور شعبه‌ هایی ایجاد کرده است و مأموریت‌ هایی چون: اتصال ظرفیت‌ های مردمی به حاکمیت، حمایت از گروه‌ های جهادی، طراحی سندهای پیشرفت روستایی از پایین به بالا و تمرکز بر اشتغال و فرهنگ روستایی را دنبال می کند.

زروندی گفت: در خراسان رضوی هم تا کنون شعبه های جهاد سازندگی در ۱۷ شهرستان از مجموع ۳۴ شهرستان استان ایجاد شده است.

اردوهای جهادی نوروزی

مسئول جهاد سازندگی خراسان رضوی گفت: یکی از برنامه‌ های شاخص جهاد سازندگی، برگزاری اردوهای جهادی نوروزی است.

زروندی ادامه داد: امسال نیز بیش از هزار نیروی جهادی در شهرستان خواف در عرصه‌ های عمرانی، درمانی، فرهنگی و اجتماعی به خدمت‌ رسانی خواهند پرداخت.

وی گفت: این برنامه از ۲۸ اسفند تا ۱۳ فروردین ادامه خواهد داشت و حدود ۲۵ روستا را پوشش خواهد داد.

طرح گردشگری رضوان، الگویی نوین در گردشگری روستایی

معاون گردشگری روستایی جهاد سازندگی خراسان رضوی هم گفت: بر اساس آمارهای رسمی، سالانه بیش از ۲۸ میلیون زائر به مشهد سفر می‌ کنند که بخش عمده آن ایرانی و حدود ۷/۴ میلیون نفر نیز زائر و گردشگر خارجی از کشورهایی همچون هند، پاکستان، عراق و سایر کشورهای اسلامی هستند.

محمود پورعباس بیلندی افزود: این حجم عظیم حضور، ظرفیت اقتصادی و فرهنگی کم‌ نظیری برای استان ایجاد می‌ کند و می‌ تواند موتور محرک توسعه روستاهای اطراف مشهد نیز باشد.

پورعباس بیلندی اظهار داشت: طرح گردشگری جهاد سازندگی با عنوان طرح رضوان تلاش می‌کند خدمات گردشگری، فرهنگی و اجتماعی را در چارچوب کرامت انسانی و ارزش‌ های دینی به زائران رضوی ارائه دهد.

وی ادامه داد: طرح گردشگری رضوان، یک الگوی نوین در گردشگری روستایی است که با محوریت ارزش‌های دینی، فرهنگی و اجتماعی طراحی شده است و تلاش می‌ کند ظرفیت‌ های کمتر دیده‌شده روستاهای اطراف مشهد را به شکلی اصولی و مردمی فعال کند.

بیلندی گفت: روستاهای منتخب این طرح، مناطقی هستند که با وجود برخورداری از ظرفیت‌ های تاریخی، طبیعی، تولیدی و صنایع دستی، تاکنون کمتر معرفی شده‌ اند و نیازمند توجه و برنامه‌ ریزی هدفمند هستند.

وی اضافه کرد: در این طرح، مخاطب تنها زائران داخلی نیستند؛ بلکه زائران خارجی از کشورهای هند، پاکستان، عراق و سایر کشورهای اسلامی نیز به‌ طور ویژه دیده شده‌ اند.

معاون گردشگری روستایی جهاد سازندگی خراسان رضوی گفت: بر اساس سلیقه و نیاز این زائران، تیزرهای کوتاه فرهنگی و معرفی جاذبه‌های روستاها تولید و از طریق آژانس‌های معتبر گردشگری کشورهای مختلف در فضای مجازی منتشر خواهد شد تا مسیر حضور زائران خارجی در روستاهای هدف هموار شود.

پورعباس بیلندی افزود: این طرح علاوه بر تقویت اقتصاد روستاها، موجب ارتقای کیفیت زندگی شهروندان مشهد نیز خواهد شد و جهاد سازندگی در این طرح نقش راهبری را بر عهده دارد.