مشاور امور زنان و خانواده وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، از برگزاری نمایشگاه لباسهای ایرانی اصیل، سلطنتی، اقوام و برای نخستین بار لباسهای پایدار تولیدشده از مواد بازیافتی در هشتی وزارتخانه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، عاطفه مروی درباره هدف از برگزاری نمایشگاه لباس ایرانی در هشتی وزارتخانه گفت: این نمایشگاه با هدف معرفی چهرهای برازنده از فرهنگ و تمدن ایران توسط لباسهای ایرانی که متناسب با فرهنگ عالی ایران تولید شده اند ، به گروه رسانهای روسی سازنده مستند مد و لباس ایران برگزار شد .
وی افزود: اخیرا گروه رسانهای از روسیه به ایران آمدند تا مستندی از وضعیت مد و لباس ایران تهیه کنند و ما تلاش کردیم با کمک دوستان مد و لباس، لباسهای اصیل ایرانی را در این نمایشگاه به آنها نشان دهیم.
مشاور امور زنان و خانواده وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی گفت : این مستندسازها ، لباس های سلطنتی را در کاخ سعدآباد دیدند ، همچنین لباسهای دو نفر از بانوان ایرانی که در جشنواره قطر ، جایزه لباس برتر را گرفتند و لباس هایشان در جهان به نمایش درآمد و همه نمادهای ایرانی روی آن دیده میشد را به هشتی وزارتخانه آوردیم تا این دوستان در تهیه مستند از آنها استفاده کنند.
مروی افزود: پژوهشگاه میراث فرهنگی هم لباس اقوام ایرانی را در اختیار ما قرار داد. همچنین برای اولین بار در ایران لباسهای پایداری، همان لباسهایی که از بازیافت مواد تولید شدند را نیز در این نمایشگاه به نمایش گذاشتیم .
مشاور امور زنان و خانواده وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی گفت : همچنین این گروه رسانه ای روسی به کارگاههای تولید پارچه رفتند تا از نزدیک شاهد تولید پارچههای زربفت، مخمل بافی و ... باشند که اینها هم هنر اصیل ایرانی را به نمایش میگذارد و صنعتهای نساجی امروز جهان ، مدیون هنرهای قدیم ایران هستند.
مروی افزود : در کنار دیدن لباسهای ایرانی، این گروه روسی کاخ سعدآباد و گلستان و ... را از نزدیک دیدند تا با قدمت تمدنی و هنری ایرانی آشنا شوند.
وی درباره بازخوردهای تولید این مستند نیز گفت: توسعه گردشگری ، یکی از بهترین بازخوردهای تولید این مستند خواهد بود، که این مستندسازان از ما درخواست داشتند بیشتر با هم در تعامل و ارتباط باشیم تا این موضوع به توسعه گردشگری نیز کمک قابل توجهی کند.