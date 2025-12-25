به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مدیر عامل آب منطقه‌ای فارس گفت: پاییز امسال میانگین بارش‌ها در سامانه اول، ۲۵ میلی‌متر و سامانه دوم حدود ۹۴ میلی‌متر بود.

بدری افزود: بیشترین میزان بارش‌ها مربوط به شهرستان لامرد با ۲۴۴ میلی‌متر بود.

وی بیان داشت: با تلفیق بارش‌های دو سامانه سودانی و مدیترانه‌ای، بارش‌های قابل توجهی در مناطق مختلف استان رخ داد که نسبت به میانگین بلندمدت، میزان بارش‌ها ۵۷ درصد افزایش یافته است.

مدیر عامل آب منطقه‌ای فارس در خصوص وضعیت ذخیره آب در سد‌های فارس گفت: حجم کل ذخیره پشت سد‌های استان حدود ۹۵۰ میلیون مترمکعب است که معادل ۲۹/۴ درصد ظرفیت سدهاست.

بدری با اشاره به تفکیک این سد‌ها گفت: سد سلمان فارسی با ۵۸ میلیون مترمکعب، سد درودزن ۶/۴۵ میلیون مترمکعب و سد تنگاب ۱۰ میلیون مترمکعب است.

مدیر عامل شرکت آب منطقه‌ای فارس افزود: تنها ۳۰ درصد از حجم بارندگی تجدیدپذیر بوده و بقیه به دلیل تبخیر از دست رفت.

بدری درباره وضعیت تالاب‌های استان فارس هم گفت: ۲۰ درصد تالاب بختگان، ۴۰ درصد تالاب مهارلو و ۶۰ درصد تالاب مهارلو آبگیری شده است.

مدیر عامل آب منطقه‌ای فارس همچنین از ذخیره بیش از ۳۰ میلیون مترمکعب آب در سازه‌های تغذیه مصنوعی فارس خبر داد که نقش مهمی در پایداری منابع آب و حفاظت از تالاب‌ها دارد.