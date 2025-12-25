پخش زنده
امروز: -
بر اساس آخرین نقشههای هواشناسی، در روزهای آینده شرایط جوی استان غالبا ناپایدار خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان زنجان؛آسمان استان در این روزها قسمتی ابری تا ابری (در اوایل صبح بویژه در ارتفاعات مهآلود) خواهد بود که گاهی با وزش باد و در مناطق محدودی با بارش ضعیف و پراکنده همراه خواهد شد.
براساس اعلام کارشناس هواشناسی استان بارشها عمدتا به شکل برف ظاهر خواهند شد؛ هرچند بطور کلی مقدار بارشها قابلتوجه پیشبینی نمیشود.
به گفته قدیمی در همین رابطه یک هشدار هواشناسی سطح زرد نیز صادر شده است که تا پایان روز یکشنبه اعتبار دارد.
در نیمه نخست هفته آینده سرعت وزش باد نیز افزایش نسبی خواهد داشت که در ارتفاعات و مناطق بادگیر استان میتواند منجر به کولاک برف شود. از نظر دمایی، در روزهای آینده تغییرات قابلتوجهی برای الگوهای دمایی پیشبینی نمیشود و هوای سرد همچنان در منطقه ماندگار خواهد بود.