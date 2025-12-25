سهم ۳۵ تا ۴۰ درصدی ورزشکاران مازندرانی از مدالها
ورزشکاران مازندران سهم ۳۵ تا ۴۰ درصدی در کسب مدال در آوردگاههای مختلف دارند
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران
؛ مدیرکل ورزش و جوانان مازندران در گردهمایی روسای هیاتهای شهرستانی تیراندازی در ساری گفت: مازندران سالیان متمادی است که جزو برترینهای ایران در آوردگاههای آسیایی و بینالمللی است و در رشته تیراندازی نیز در سالهای متمادی موفق به کسب افتخارات متعدد شدهایم.
حسین بریمانی چالش اصلی ورزش را در بخش سختافزاری دانست و افزود: از ۵۳ هیات استانی تنها ۵ هیات ما دارای خانه ورزش هستند و جای تاسف دارد.
او ادامه داد: عدم وجود زمین در نقاط شهری موجب شد تا بسیاری از سالنهای ورزشی در روستاها احداث شود و در برخی از این سالنها برای رشته تیراندازی دیده شد.
مدیرکل ورزش و جوانان مازندران با بیان اینکه آغاز عملیات اجرایی جدید در شرایط کنونی مقدور نیست، گفت: اجرای طرحها به شرط تامین بودجه از منابع غیر دولتی و یا پیشرفت حداقل ۴۰ درصدی است.
بریمانی افزود: خیلی از استانهای کشور دارای سالنهای متعدد و مجهز هستند، اما ورزشکار ندارند، اما در استان مازندران این موضوع، متفاوت است.
او ادامه داد: مازندران مهد ورزشکاران، قهرمانان و پهلوانان در رشتههای مختلف ورزشی و نیازمند توسعه و تجهیز زیرساختهای لازم است