رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده شورای عالی انقلاب فرهنگی، با بیان اینکه وضعیت ولنگاری فرهنگی بیشترین آسیب را به زنان وارد می‌کند، از تمرکز این شورا بر ترویج ابعاد ایجابی عفاف و حجاب به عنوان راهبرد اصلی برای مدیریت این چالش‌ها خبر داد.

فهیمه فرهمندپور در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما گفت: در وضعیت ولنگاری فرهنگی که این روز‌ها شاهد آن هستیم، بیشترین آسیب را خود زنان متحمل خواهند شد. این وضعیت قطعا بر سلامت روان زنان اثر گذاشته و آنها را دچار اضطراب می‌کند.

وی افزود: ورود زنان به موضوع جراحی‌های زیبایی، خود نشانه‌ای از نوعی اضطراب ناشی از شرایط فعلی است. این موضوع نشان می‌دهد که نمی‌توان مسئله سلامت جسم و روان را از عوامل فرهنگی و اجتماعی منفک کرد.

رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده گفت: سند ملی سلامت زنان تلاش می‌کند تا نسبت میان این عوامل را درک کرده و متولیان هر بخش را متقاعد کند تا با مطالبه‌گری، مسئولیت خود را در مدیریت این عوامل، در جهت تامین سلامت جسم و روان زنان بپذیرند و عمل کنند.

فرهمندپور در پاسخ به این پرسش که تدبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان قرارگاه اصلی فرهنگ کشور چیست، ادامه داد: چند ماهی است که توجه بسیار جدی در دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی معطوف به موضوعات فرهنگی با تاکید بر عفاف و حجاب شکل گرفته است. جلساتی برگزار و هماهنگی‌هایی انجام می‌شود. مصوبات قبلی شورا در این زمینه مورد بازبینی و کارکرد دستگاه‌ها در قبال تکالیفشان در حال بررسی است.

این مقام مسئول تاکید کرد: تمرکز فعلی شورای عالی انقلاب فرهنگی روی ابعاد ایجابی حجاب است که اگر در این زمینه موفق شویم، تا حد زیادی این مشکل را مدیریت کرده‌ایم. ما در موضوع تحقق ابعاد ایجابی عفاف و حجاب به یک هماهنگی بین‌دستگاهی رسیده‌ایم و به زودی شاهد آثار و اقدامات مرتبط خواهید بود.