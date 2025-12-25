پخش زنده
مدیرکل اخبار استانهای صداوسیمای کشور: توسعه زیرساختها، تولید اخبار عمیق و تربیت نیروی انسانی جوان، نقش مهمی در دیدهشدن ظرفیتها، امیدآفرینی و تضمین آینده رسانه ملی دارد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، علیرضا بای در سفر به شهرستان بافق و دیدار با امام جمعه و فرماندار این شهرستان، بر حمایت از دفتر خبر بافق و تأمین تجهیزات و زیرساختهای مورد نیاز آن تأکید کرد و افزود: در شرایط کنونی، تقویت بنیه رسانهای یک ضرورت جدی است، چرا که بدون رسانه توانمند، بسیاری از پیشرفتها و ظرفیتهای کشور بهدرستی منعکس نمیشود.
وی با اشاره به اهمیت رسانههای محلی در بازتاب واقعیتها و تقویت امید اجتماعی گفت: پرداختن به خبرهای عمیق، تحقیقی و آموزش خبرنگاران آزاد، از اولویتهای جدی معاونت استانهاست و به ارتقای کیفیت تولیدات خبری منجر میشود.
مدیرکل اخبار استانهای صداوسیما با بیان اینکه بخشی از سردرگمی نسل جوان ناشی از ضعف در بازنمایی صحیح دستاوردهاست، تصریح کرد: رسانه میتواند با روایت درست پیشرفتها، نقش مؤثری در جبران این خلأ ایفا کند.
بای همچنین با اشاره به مسئولیت اجتماعی صنایع و معادن اظهار داشت: انتظار میرود مجموعههای صنعتی و معدنی در قالب ایفای مسئولیت اجتماعی، از دفاتر خبری حمایت مؤثر داشته باشند؛ حمایتی که آثار آن در سطح ملی قابل مشاهده خواهد بود.
وی در ادامه، تقویت بازوی رسانهای شهرستانها را زمینهساز انتشار پرقدرتتر، کیفیتر و اثرگذارتر اخبار دانست و افزود: این رویکرد نشاندهنده توجه رسانه ملی به سرمایهگذاری بر نیروی انسانی نوجوان و جوان و تضمین آینده جریان اطلاعرسانی کشور است.
مدیرکل اخبار استانهای صداوسیما همچنین در نشستی با حضور حدود ۴۰ خبرنگار نوجوان و جوان بافق، از شناسایی استعدادهای «شگرف، حرفهای و آیندهساز» در میان آنان خبر داد و گفت: این نوجوانان با وجود سن کم، از پختگی رسانهای، نظم و نگاه حرفهای برخوردارند که نویدبخش آیندهای روشن برای رسانه ملی است.
وی، با تأکید بر ضرورت عمقبخشی به تولیدات رسانهای افزود: پرداختن به لایههای عمیقتر موضوعات، کیفیت آثار را ارتقا میدهد و تداوم این مسیر حرفهای میتواند زمینه حضور گزارشهای این خبرنگاران را در بولتنها و بخشهای اصلی خبری کشور فراهم کند.
در ادامه این سفر، بای از امامزاده عبدالله بافق، میدان خان، پیت معدنی چغارت، مجتمع فولاد بافق، زمین محل احداث مرکز رسانهای شهرستان و دفتر خبر بافق بازدید کرد.
در همین زمینه، مدیرکل صداوسیمای مرکز یزد نیز نوجوانان را سرمایهای راهبردی برای آینده انقلاب دانست و گفت: حضور سازمانیافته نوجوانان در رسانه بافق، بهویژه در قالب تولید و پخش «اخبار جوانهها» در سطوح استانی و ملی، نمونهای موفق از توانمندی این نسل است.
کریمی با اشاره به پیشگامی بافق در فعالیتهای رسانهای نوجوانان افزود: امروز شاهد حضور نوجوانان مؤمن، انقلابی و هدفمند هستیم که برای ایفای نقشهای بزرگ رسانهای آماده میشوند.
معاون خبر صداوسیمای استان یزد نیز با اشاره به فعالیت هدفمند نوجوانان بافقی، آنان را آینده رسانه استان یزد و کشور دانست و اظهار داشت: انتخاب آگاهانه این نوجوانان برای ورود به عرصه رسانه نشاندهنده درک عمیق آنان از اهمیت این حوزه است و آیندهای روشن برای رشد و نقشآفرینیشان متصور هستیم.