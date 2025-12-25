پخش زنده
دیدارهای هفته پنجم لیگ برتر والیبال بانوان شنبه در شهرهای مختلف کشورمان پیگیری میشود.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، هفته پنجم مرحله مقدماتی مسابقات والیبال قهرمانی باشگاههای برتر زنان ایران، شنبه ششم دی در حالی برگزار میشود که آخرین دیدارهای دور رفت مسابقات میتواند تکلیف صدرنشینان و قهرمانان نیمفصل دو گروه را مشخص کند؛ جایی که رقابت نزدیک مدعیان، حساسیت این هفته را به اوج رسانده است.
سایپا تهران – ماجان مازندران
در سالن زندهیاد محمدرضا یزدانیخرم، حساسترین بازی هفته پنجم برگزار میشود؛ جایی که سایپا تهران با چهار برد متوالی و ۱۲ امتیاز در صدر جدول، میزبان ماجان مازندران تیم دوم جدول با چهار برد و ۱۱ امتیاز است. سایپا هفته گذشته با برتری قاطع سه بر صفر مقابل صنعت مس رفسنجان قدرتنمایی کرد و ماجان نیز با پیروزی سه بر یک برابر مقاومت تبریز، نشان داد برای صدرنشینی آمده است. نتیجه این دیدار میتواند قهرمان نیمفصل گروه A را مشخص کند.
صنعت مس رفسنجان – نفت امیدیه
در سالن ۹ دی رفسنجان، صنعت مس با یک برد و سه شکست و ۳ امتیاز میزبان نفت امیدیه بدون برد و با دو امتیاز است. مس رفسنجان پس از شکست مقابل سایپا به دنبال بازگشت به مسیر پیروزی است و نفت امیدیه نیز که هفته گذشته در دیداری نزدیک مغلوب کلینیک دکتر فرهاد شد، آخرین شانس خود برای خروج از قعر جدول را جستجو میکند.
مقاومت شهرداری تبریز – کلینیک دکتر فرهاد
در سالن شهید توانا، مقاومت تبریز تیم سوم جدول با دو برد و ۶ امتیاز پذیرای کلینیک دکتر فرهاد با یک برد و ۲ امتیاز خواهد بود. مقاومت که هفته گذشته برابر ماجان شکست خورد، برای تثبیت جایگاه خود در جمع مدعیان به میدان میرود و کلینیک دکتر فرهاد نیز پس از پیروزی ارزشمند مقابل نفت امیدیه، امیدوار است نیمفصل را با نتیجهای مثبت به پایان برساند.
فولاد مبارکه سپاهان – پدیده صنعت اوج گلپایگان
در سالن ملت اصفهان، فولاد سپاهان با سه برد و ۹ امتیاز میزبان پدیده صنعت اوج گلپایگان بدون برد و با یک امتیاز است. سپاهان که هفته گذشته با پیروزی سه بر صفر مقابل مهرگان شیراز به جمع بالانشینان برگشت، به دنبال کسب بهترین جایگاه در جدول است.
مهرگان شیراز – ملوان تهران
در سالن سردار سلیمانی شیراز، مهرگان با یک برد و ۲ امتیاز برابر ملوان تهران با شرایطی مشابه و یک برد و ۳ امتیاز صفآرایی میکند. این دیدار میتواند نقش مهمی در تعیین تیمهای میانه جدول داشته باشد و هر دو تیم برای پایان نیمفصل با جایگاهی بهتر وارد میدان میشوند.
شهر آرکا البرز – شاهین بندرعامری
در کرج و سالن انقلاب، دیگر دیدار فوقحساس هفته برگزار میشود؛ شهر آرکا البرز صدرنشین گروه B با چهار برد و ۱۲ امتیاز میزبان شاهین بندرعامری تیم سوم جدول با سه برد و ۹ امتیاز است. آرکا هفته گذشته با برتری سه بر صفر برابر پدیده گلپایگان جایگاه خود را مستحکم کرد و شاهین نیز با پیروزی سه بر یک مقابل ملوان تهران، همچنان یکی از مدعیان اصلی باقی مانده است. نتیجه این دیدار میتواند صدرنشین نیمفصل گروه B را مشخص کند.
برنامه هفته پنجم لیگ برتر والیبال زنان به قرار زیر است:
گروه A
تهران، سالن زندهیاد محمدرضا یزدانی خرم، ساعت ۱۴
سایپا تهران – ماجان مازندران
رفسنجان، سالن ۹ دی، ساعت ۱۴
صنعت مس رفسنجان – نفت امیدیه
تبریز، سالن شهید توانا، ساعت ۱۴
مقاومت شهرداری تبریز – کلینیک دکتر فرهاد
گروه B
اصفهان، سالن ملت، ساعت ۱۴
فولاد مبارکه سپاهان – پدیده صنعت اوج گلپایگان
شیرار، سالن سردار سلیمانی، ساعت ۱۴
مهرگان شیراز – ملوان تهران
کرج، سالن انقلاب، ساعت ۱۴
شهر آرکا البرز – شاهین بندرعامری