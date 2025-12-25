بهره برداری از ۴ مرکز پردازش زباله در مازندران تا پایان سال
چهار مرکز پردازش پسماند در مازندران تا پایان امسال راهاندازی میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران
؛ استاندار مازندران در بازدید از کارخانه کمپوست بهشهر از بهرهبرداری این کارخانه تا پایان سال خبر داد و گفت: با راهاندازی این واحد، مشکل روزانه حدود ۲۵۰ تن پسماند در شرق استان بهطور پایدار حل میشود.
مهدی یونسیرستمی افزود: سه مرکز دیگر پردازش پسماند در استان نیز تا پایان امسال راهاندازی میشود.
او ادامه داد: مرکز پردازش پسماند قائمشهر برای خدماترسانی به شهرستانهای سوادکوه، سوادکوه شمالی، جویبار و سیمرغ، طرح مشابه در تنکابن برای غرب استان و طرح پسماند برای نور و اطراف با محوریت محمودآباد، با اولویت در دستور کار قرار دارند.
استاندار مازندران ابراز امیدواری کرد این طرحها تا عید نوروز به بهرهبرداری برسند.
یونسی رستمی با تقدیر از مشارکت بخش خصوصی در اجرای این طرح، گفت: این طرح بهطور کامل با توان مهندسان و نخبگان داخلی طراحی و اجرا شده و میتواند بعنوان الگویی برای استانهای شمالی و حتی کل کشور مطرح شود.
استاندار مازندران افزود: اجرای این طرحها گامی مهم در راستای حفظ محیط زیست و ارتقای کیفیت زندگی در استان است.