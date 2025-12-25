پخش زنده
امروز: -
رئیس مرکز ملی پیشبینی وضع هوا به علت کاهش دید، سوزباد و افزایش خطر انحراف از مسیر و بهمن در ۲ روزآینده به کوهنوردان هشدار داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان زنجان؛ به گفته رئیس مرکز ملی پیشبینی وضع هوا:با استقرار هوای سرد در مناطق کوهستانی، دامنههای شمالی البرز و ارتفاعات شمالغرب کشور در روزهای پنجشنبه و جمعه با بارش برف و باران و افزایش باد روبهرو میشوند که موجب کاهش دید، سوزباد و افزایش خطر انحراف از مسیر و بهمن میشود که به کوهنوردان توصیه شده تجهیزات گرمایشی و پوشاک مناسب همراه داشته باشند.