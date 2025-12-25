سازمان لیگ فدراسیون والیبال، ناظران و داوران هفته نهم لیگ برتر مردان را اعلام کرد.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، هفته نهم مرحله مقدماتی مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه‌های برتر مردان ایران یکشنبه هفتم دی با هفت دیدار در شهر‌های سیرجان، تهران، ورامین، گرگان، یزد، اصفهان و گنبد پیگیری خواهد شد.

برنامه کامل و فهرست ناظران و داوران هفته نهم لیگ برتر مردان به شرح زیر است:

سیرجان، سالن گهر روش، ساعت ۱۶

فولاد سیرجان ایرانیان – طبیعت اسلامشهر

ناظر فنی: خضراله ترابی، ناظر داوری: علی یاوری، داور اول: سجاد خان بابازاده، داور دوم: وحید مهرپور و داور ویدئوچک: مجتبی اسپرغم

ورامین، سالن شهید گل عباسی، ساعت ۱۶

سایپا تهران – چادر ملو اردکان

ناظر فنی: بهرام سلیمانی، ناظر داوری: اصغر میرزایی، داور اول: علیرضا قریب و داور دوم: سعید واعظی

گرگان، سالن امام خمینی (ره)، ساعت ۱۶

پاس گرگان – رازین پلیمر تهران

ناظر فنی: ابراهیم عشق‌دوست، ناظر داوری: حمید راهجردیان، داور اول: محمدرضا درفش کاویان و داور دوم: اسماعیل رزقی

یزد، سالن اختصاصی شهداب، ساعت ۱۶

شهداب یزد – شهرداری ارومیه

ناظر فنی: شهباز صدری، ناظر داوری: مسعود ذوقی، داور اول: کیوان عابدزاده و داور دوم: مرتضی علایی

اصفهان، سالن ملت، ساعت ۱۶

فولاد مبارکه سپاهان – مهرگان نور

ناظر فنی: نادر انصاری، ناظر داوری: حسین پورکاشیان، داور اول: ابراهیم فیروزی، داور دوم: جواد مرآتی و داور ویدئوچک: مجتبی نعمتی

گنبد کاووس، سالن المپیک، ساعت ۱۶

استقلال گنبد – مس رفسنجان

ناظر فنی: مهرداد شوشتری، ناظر داوری: بهروز جعفری، داور اول: مرتضی اکرمی و داور دوم: حامد آقابراری

تهران، خانه والیبال، ساعت ۱۷

صنعتگران امید – پیکان تهران

ناظر فنی: علی گیلانی، ناظر داوری: محمد شاهمیری، داور اول: داود نافعی، داور دوم: مجتبی بیداریان و داور ویدئوچک: هادی تیموری