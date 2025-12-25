پخش زنده
سازمان لیگ فدراسیون والیبال، ناظران و داوران هفته نهم لیگ برتر مردان را اعلام کرد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، هفته نهم مرحله مقدماتی مسابقات والیبال قهرمانی باشگاههای برتر مردان ایران یکشنبه هفتم دی با هفت دیدار در شهرهای سیرجان، تهران، ورامین، گرگان، یزد، اصفهان و گنبد پیگیری خواهد شد.
برنامه کامل و فهرست ناظران و داوران هفته نهم لیگ برتر مردان به شرح زیر است:
سیرجان، سالن گهر روش، ساعت ۱۶
فولاد سیرجان ایرانیان – طبیعت اسلامشهر
ناظر فنی: خضراله ترابی، ناظر داوری: علی یاوری، داور اول: سجاد خان بابازاده، داور دوم: وحید مهرپور و داور ویدئوچک: مجتبی اسپرغم
ورامین، سالن شهید گل عباسی، ساعت ۱۶
سایپا تهران – چادر ملو اردکان
ناظر فنی: بهرام سلیمانی، ناظر داوری: اصغر میرزایی، داور اول: علیرضا قریب و داور دوم: سعید واعظی
گرگان، سالن امام خمینی (ره)، ساعت ۱۶
پاس گرگان – رازین پلیمر تهران
ناظر فنی: ابراهیم عشقدوست، ناظر داوری: حمید راهجردیان، داور اول: محمدرضا درفش کاویان و داور دوم: اسماعیل رزقی
یزد، سالن اختصاصی شهداب، ساعت ۱۶
شهداب یزد – شهرداری ارومیه
ناظر فنی: شهباز صدری، ناظر داوری: مسعود ذوقی، داور اول: کیوان عابدزاده و داور دوم: مرتضی علایی
اصفهان، سالن ملت، ساعت ۱۶
فولاد مبارکه سپاهان – مهرگان نور
ناظر فنی: نادر انصاری، ناظر داوری: حسین پورکاشیان، داور اول: ابراهیم فیروزی، داور دوم: جواد مرآتی و داور ویدئوچک: مجتبی نعمتی
گنبد کاووس، سالن المپیک، ساعت ۱۶
استقلال گنبد – مس رفسنجان
ناظر فنی: مهرداد شوشتری، ناظر داوری: بهروز جعفری، داور اول: مرتضی اکرمی و داور دوم: حامد آقابراری
تهران، خانه والیبال، ساعت ۱۷
صنعتگران امید – پیکان تهران
ناظر فنی: علی گیلانی، ناظر داوری: محمد شاهمیری، داور اول: داود نافعی، داور دوم: مجتبی بیداریان و داور ویدئوچک: هادی تیموری