معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد: به دنبال تشدید نظارت بر مراکز غیرمجاز، یک مرکز ارائه دهنده خدمات زیبایی بدون مجوز در منطقه صفائیه یزد مهر و موم شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، دکتر علی زارع افزود: این مرکز به دلیل مداخله در امور پزشکی و نداشتن مجوز مهر وموم شد تا ادامه رسیدگی به تخلفات، در مراجع قانونی ادامه یابد.

وی از شهروندان تقاضا کرد؛ از مراجعه به مراکز غیرمجاز و بدون مجوز درمانی و زیبایی خوداری کنند و در صورت مشاهده تخلفات، به صورت حضوری به اداره نظارت بر درمان علوم پزشکی یزد (واقع در میدان شهید باهنر، ابتدای بلوار شهیدصدوقی، ساختمان ستاد مرکزی دانشگاه) مراجعه و یا از طریق سامانه تلفنی ۱۹۰، گزارش یا شکایت خود را مطرح کنند.