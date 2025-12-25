وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گفت: دولت مصمم است با تقویت پیوند دانشگاه و حکمرانی فرهنگی، مسیر تازه‌ای در صیانت و بهره‌برداری هوشمندانه از میراث‌فرهنگی و گردشگری ترسیم کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، سید رضا صالحی امیری عصر امروز در حاشیه بازدید از باغ‌عمارت تاریخی «دونه‌سر» بابل (مستوفی‌الممالک) گفت : دانشگاه‌های مازندران از ظرفیت‌های ممتاز پژوهشی، باستان‌شناسی و تحقیقاتی برخوردارند و دانشگاه بابل می‌تواند در احیای باغ «دونه‌سر» نقش‌آفرین باشد.

وی درباره باغ‌عمارت تاریخی دونه‌سر گفت: این باغ بزرگ با وسعتی حدود ۱۵ هکتار، نیازمند انتخاب مشاور تخصصی و انجام مطالعات دقیق است تا پس از بررسی‌های کارشناسی، درباره کاربری‌های متناسب با شأن تاریخی و ظرفیت‌های فرهنگی آن تصمیم‌گیری شود. دانشگاه بابل این توان را دارد که در فرآیند مطالعه و بهره‌برداری از این مجموعه نقش‌آفرینی مؤثری داشته باشد.

صالحی‌امیری با اشاره به دیدار خود با اساتید دانشگاه مازندران در بابلسر، به‌ویژه در حوزه‌های باستان‌شناسی، گردشگری و صنایع‌دستی، افزود : این گفت‌و‌گو‌های رودررو نشان داد که دانشگاه مازندران و دانشگاه‌های استان از ظرفیت بالایی برای ایفای نقش فعال در پژوهش‌ها، کاوش‌های باستان‌شناسی و اجرای پروژه‌های تحقیقاتی برخوردارند و ما به این جمع‌بندی رسیدیم که باید توجه دولت به این ظرفیت‌ها به‌صورت معنادار افزایش یابد.

وی گفت : توافق کردیم همکاری مشترک و نظام‌مند میان وزارت میراث‌فرهنگی و دانشگاه‌ها شکل بگیرد و این تعامل علمی و تخصصی تداوم یابد. اساتید دانشگاه می‌توانند منشأ خلق ظرفیت‌های نوین برای میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی باشند و از همین‌رو از آنان برای مشارکت فعال دعوت به عمل آمد که به نتایج عملی منتهی خواهد شد.

وزیر میراث فرهنگی با اشاره به گفت‌و‌گو‌های مثبت با استاندار مازندران و نمایندگان مردم بابل، افزود : نمایندگان این شهرستان در پیگیری منافع مردم بسیار جدی هستند. همچنین وجود مدیریت جوان در سطح فرمانداری و مجموعه اجرایی شهرستان، نقطه قوت و سرمایه‌ای ارزشمند برای آینده بابل است.

صالحی امیری همچنین با تاکید بر رویکرد مسئله‌محور دولت در قبال مطالبات مردم، افزود : ما به‌خوبی از کاستی‌ها و کمبود‌ها آگاه هستیم. دغدغه معیشت و سفره مردم، دغدغه جدی دولت است و این موضوع به‌صورت مستمر در جلسات دولت، مورد بحث و پیگیری قرار می‌گیرد.

وزیر میراث فرهنگی با بیان اینکه دولت خود را در برابر مردم مسئول می‌داند، گفت: از همه کمبود‌ها صمیمانه عذرخواهی می‌کنیم، اما با اطمینان می‌گوییم که دولت با همه توان، همه ظرفیت‌ها و با همکاری قوای دیگر، مجلس و قوه قضاییه، برای عبور از این شرایط تلاش خواهد کرد و ان‌شاءالله از این پیچ تاریخی نیز عبور خواهیم کرد.

صالحی امیری ابراز امیدواری کرد مردم ایران‌زمین، به‌ویژه مردم شریف مازندران و شهرستان بابل، در آینده‌ای نزدیک شاهد بهبود شرایط و افق‌های روشن‌تری در حوزه معیشت، توسعه فرهنگی و شکوفایی ظرفیت‌های محلی خواهند بود.