به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان زنجان؛ لیله الرغائب به معنی شب آرزو‌ها به اولین شب جمعه ماه رجب گفته می‌شود که در آن عطا و بخشش خداوند فراوان است و بندگان مخلص در برابر عظمت حق، شایسته دریافت انعام و بخشش بی کرانه حق می‌گردند.

هفتمین ماه از سال هجری قمری رجب نام دارد که نباید فضیلت آن را به بوته فراموشی سپرد؛ زیرا در میان ماه‌های دوازده ‏گانه تنها و بدون ائتلاف با ماه‌های دیگر از حرمت و قداست ‏برخوردار است.

در واقع چهار ماه در قرآن کریم با تعبیر «حرم‏» یعنی برخوردار از حرمت ‏یاد شده که یکی از آنها رجب و در آن قتال و کشتار حرام است.

رسول اکرم (ص) فرموده‌اند: «رجب ماه بزرگ خداست و هیچ ماهی در حرمت و فضیلت‏ به پایه آن نمی‌رسد و قتال با کافران در این ماه حرام است. آگاه باشید که رجب ماه پروردگار است و شعبان ماه من و ماه رمضان ماه امت من است و اگر کسی در ماه رجب حتی یک روز روزه بدارد، خدا را از خود خشنود ساخته و خشم الهی از او دور می‏ شود»

یکی از برترین شب‌های رجب، لیله الرغائب است. از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم روایت شده است که فرمود: از نخستین شب جمعه ماه رجب غافل نشوید؛ زیرا ملائکه و فرشتگان خداوند به آن شب، لیلةالرغائب می‌گویند و علت نامگذاری این است که، چون یک سوم از شب می‌گذرد تمامی فرشتگانی که در آسمان‌ها و زمین هستند، در کعبه و اطراف آن جمع می‌شوند. در این هنگام خداوند آنان را مورد خطاب خویش قرار می‌دهد و می‌فرماید: «ای فرشتگان من! هر چه می‌خواهید از من بخواهید.»

فرشتگان عرض می‌کنند: «خداوندا! خواسته ما از تو این است که گناهان کسانی را که در ماه رجب روزه می‌گیرند، ببخشایی و آنان را مورد آمرزش خویش قرار دهی.» خداوند تبارک و تعالی می‌فرماید: «این کار را انجام دادم.»

از جمله اعمال این شب نمازی است که گناهان بسیار به سبب آن آمرزیده شود و هر که این نماز را بگزارد، چون شب اول قبر او شود، حق تعالی ثواب این نماز را به سوی او به نیکوترین صورتی با روی گشاده و درخشان و زبان فصیح بفرستد.

پس آن صورت نیکو با وی گوید:‌ای حبیب من بشارت باد ترا که از هر شدت و سختی نجات یافتی. فرد درگذشته گوید تو کیستی، به خدا سوگند که من رویی بهتر از روی تو ندیدم و کلامی شیرین‌تر از کلام تو نشنیده‌ام و بویی بهتر از بوی تو نبوییدم.

آن بشیر گوید: من ثواب آن نمازم که در فلان شب از فلان ماه از فلان سال به جا آوردی. آمدم امشب به نزد تو تا حق تو را ادا کنم و مونس تنهایی تو باشم. وحشت را از تو بردارم و، چون در صور دمیده شود، من سایه بر سر تو در عرصه قیامت خواهم افکند. پس خوشحال باش که خیر از تو هرگز معدوم نخواهد شد.

رسول خدا همچنین می‌فرماید: «هرکس نخستین پنج شنبه ماه رجب را روزه بگیرد، سپس بعد از نماز مغرب و عشا، دوازده رکعت نماز بخواند، در هر رکعت «حمد» یک مرتبه و «إنا أنزلناه» سه مرتبه و «قل هو الله أحد» دوازده مرتبه و سپس حاجت خود را از خداوند بخواهد، إن شاء الله برآورده خواهد شد.»

چرا لیلة الرغائب را شب آرزو‌ها می‌گویند؟

اینکه لیلة الرغائب چگونه شبی است و چرا به شب آرزو‌ها معروف شده، پرسشی است که شاید ذهن بسیاری را درگیر کرده است.

در واقع لیلة الرغائب که نخستین شب جمعه ماه رجب است، ​ در روایات جزو بزرگترین شب‌ها به حساب می‌آید. اگر به صورت مجزا به معانی کلمات لیل و رغائب دقت کنیم هیچ کدام در زبان فارسی معنی آرزو را نمی‌رساند. پس دلیل این که لیلة الرغائب را شب آرزو‌ها می‌خوانند چیست؟

رغائب به معنی کاری است که میل و رغبت به انجام آن زیاد باشد و لیله الرغائب نیز شب بزرگی است که رحمت و مغفرت و برکت در این شب زیاد می‌شود و فرصتی برای دعا کردن و به دست آوردن آرزو‌ها است.

مستحب است در این شب به خاطر عظمتی که در آن است دعا‌های زیادی خوانده شود، این شب نسبت به فرصت‌های دیگر در این ماه شاخص شده و اجابت دعا در این شب بیشتر است و به نوعی، چون شب اجابت دعا است می‌توان گفت: شب رسیدن به آرزوهاست و از این جهت در بین مردم به شب آرزو‌ها مرسوم و رایج شده است.