اوقات شرعی ۵ دی ماه ۱۴۰۴ به افق اهواز، مرکز استان خوزستان اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، امروز جمعه ۵ دی ماه ۱۴۰۴، ۵ رجب ۱۴۴۷ هجری قمری و ۲۶ دسامبر ۲۰۲۵ میلادی است.

اوقات شرعی امروز به شرح زیر است:

اذان صبح: ۵ و ۵۰ دقیقه

طلوع آفتاب: ۷ و ۱۶ دقیقه

اذان ظهر: ۱۲ و ۱۷ دقیقه

غروب آفتاب: ۱۷ و ۱۸ دقیقه

اذان مغرب: ۱۷ و ۳۷ دقیقه

نیمه شب شرعی: ۲۳ و ۳۴ دقیقه

ذکر روز جمعه:

اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل الفرجهم؛ خدایا رحمت فرست بر محمد "ص" و خاندان محمد "ص"

حدیث روز را بخوانید:

امام صادق علیه السلام فرمود: اَلذُّنوبُ الَّتى تُغَیِّیرُ النِّعَمَ البَغىُ وَ الذُّنوبُ التَّى تورِثُ النَّدَمَ القَتلُ وَ الَّتى تُنزِلُ النِّقَمَ الظُّلمُ وَالَّتى تَهتِکُ السُّتورَ شُربُ الخَمرِ وَ الَّتى تَحبِسُ الرِّزقَ الزِّنا وَ الَّتى تُعَجِّلُ الفَناءَ قَطیعَةُ الرَّحِمِ وَالَّتى تَرُدُّ الدُّعاءَ وَ تُظلِمُ الهَواءَ عُقوقُ الوالِدَینِ.

گناهی که نعمت‌ها را تغییر مى دهد، تجاوز به حقوق دیگران است. گناهى که پشیمانى مى آورد، قتل است. گناهى که گرفتارى ایجاد مى کند، ظلم است. گناهى که آبرو مى بَرد، شرابخوارى است. گناهى که جلوى روزى را مى گیرد، زناست. گناهى که مرگ را شتاب مى بخشد، قطع رابطه با خویشان است. گناهى که مانع استجابت دعا مى شود و زندگى را تیره و تار مى کند، نافرمانى از پدر و مادر است. (علل الشرایع ج ۲، ص ۵۸۴)

سخنان آموزنده:

وداع از این دنیا برای ما بسیار نزدیک است ولی ما آن را بسیار دور می‌بینیم وگرنه اینقدر با هم نزاع نداشتیم. (آیت الله بهجت رحمه الله)

احکام شرعی امروز:

سوال: در صورت فراموشى تشهد و در ابتداى رکعت سوم وظیفه مکلّف چیست؟

جواب: در فرض مذکور باید نشسته و تشهد خوانده شود و بعد از آن بقیه نماز انجام شود. (استفتائات مقام معظم رهبری)