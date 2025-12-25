اجلاس اساتید سطوح عالی و خارج حوزه‌های علمیه قم با عنوان دفاع مقدس ۱۲ روزه و آرایش جدید دشمن در سالن همایش مدرسه علمیه امام کاظم برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم،دبیر تشکل اساتید حوزه علمیه قم، دراجلاس اساتید سطوح عالی و خارج حوزه‌های علمیه قم با اشاره به جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و ایستادگی ملت ایران، گفت :دشمن پس از ناکامی در میدان نظامی، تمرکز خود را بر جنگ رسانه‌ای و ایجاد یأس و ناامیدی در جامعه قرار داده است.

حجت‌الاسلام والمسلمین مهدی سلیمانی اردهالی رسالت علما و اساتید حوزه را تبیین واقعیت‌ها و تقویت روحیه مقاومت و تاب‌آوری ملی دانست.

این اجلاس با تأکید بر نقش حوزه‌های علمیه در تبیین ابعاد جنگ ترکیبی دشمن، تقویت انسجام ملی و حمایت از اقتدار جمهوری اسلامی ایران به کار خود پایان داد.