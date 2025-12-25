پخش زنده
امروز: -
در آستانه سالروز درگذشت مرحوم آیت الله حبیت الله طاهری نماینده فقید مجلس خبرگان رهبری یاد و نام این عالم خدمتگذار امروز در گرگان گرامی داشته شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ آیت الله طاهری در مبارزه با رژیم طاغوتی و پخش اعلامیهها و رسالههای امام خمینی تلاش بسیار داشت و در پی سخنرانیهای افشاگرانه اش در خرداد ۱۳۵۷ دستگیر و به شهرهای یاسوج، انارک و سقز تبعید شد و پس از بازگشت رهبری حرکتها و راهپیماییهای مردم را عهده گرفت و در واقعه ۵ آذر ۱۳۵۷ گرگان از پیشگامان آن حرکت انقلابی بود.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۸ به نمایندگی مردم مازندران درمجلس خبرگان قانون اساسی و سپس نمایندگی مردم استان گلستان در مجلس خبرگان رهبری (دورههای دوم، سوم و چهارم) برگزیده شد و سرپرستی سایر نهادهای انقلابی (کمیته انقلاب، سازمان تبلیغات، بنیاد مسکن و جامعه روحانیت) را بر عهده گرفت.