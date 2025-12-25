به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، هفته نهم مرحله مقدماتی مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه‌های برتر مردان ایران یکشنبه هفتم دی با هفت دیدار در شهر‌های سیرجان، تهران، ورامین، گرگان، یزد، اصفهان و گنبد پیگیری خواهد شد.

تیم فولاد سیرجان قهرمان دو دوره متوالی این رقابت‌ها (۱۴۰۳ و ۱۴۰۴) که همچنان در لیگ برتر یکه تازی می‌کند، در نخستین مسابقه این هفته میزبان طبیعت است، تیمی که در چهار دیدار مرحله مقدماتی دو سال گذشته موفق به شکست سیرجان شده و عنوان گربه سیاه فولاد سیرجان را به خود اختصاص داده است.

طبیعت اسلامشهر که امسال سومین حضور خود در لیگ برتر والیبال مردان را تجربه می‌کند، در دو سال گذشته چهار مسابقه با فولاد سیرجان برگزار کرده است و در همه بازی‌ها فاتح میدان شده است چه در سیرجان و چه در اسلامشهر (سال ۱۴۰۲ رفت دوم آذر طبیعت ۳-فولاد ۲ و برگشت ۱۸ بهمن فولاد صفر- طبیعت ۳، سال ۱۴۰۳ رفت ۲۵ مهر فولاد ۲ – طبیعت ۳ و بازی برگشت ۱۲ دی طبیعت ۳ – فولاد یک).

این موضوع می‌تواند بهروز عطایی و شاگردانش را نگران کند، چرا که در حال حاضر فولاد سیرجان ایرانیان بدون شکست در صدر جدول قرار دارد و برای ادامه روند پیروزی‌های خود محکوم به پیروزی در این دیدار است.

شهداب یزد تیم دوم جدول با ۷ برد و ۲۲ امتیاز در هفته نهم لیگ برتر مردان میزبان شهرداری ارومیه است، ارومیه نیز در حال حاضر با پنج برد و ۱۵ امتیاز در جایگاه پنجم جدول است و دو تیم برای یک پیروزی دیگر تلاش می‌کنند. تیم شهداب در هفته هشتم موفق به شکست حریف خود شد، اما نماینده ارومیه در اردکان مغلوب چادرملو شد. جدال شاگردان مهدی مهدوی و عبدالرضا علیزاده در نوع خود می‌تواند صحنه‌های جذابی را برای هواداران و تماشاگران یزدی به همراه داشته باشد.

در دیگر مسابقه این هفته لیگ برتر مردان تیم صنعتگران امید در خانه والیبال میزبان پیکان تهران است تا شهرآورد تهرانی‌ها در این هفته از ساعت ۱۷ برگزار شود. پیکان در هفته هشتم مغلوب فولاد سیرجان شد و در جدال با صنعتگران به دنبال ششمین پیروزی خود است. اما صنعتگران در اندیشه پنجمین برد و بهبود جایگاه هفتمی خود است و در صورت شکست پیکان رتبه این تیم را از آن خود خواهد کرد. البته رضا تندروان و شاگردانش برای کسب این پیروزی و کسب هر سه امتیاز این دیدار انگیزه زیادی دارند، چرا که شکست در این دیدار می‌تواند پیکان را در این فصل وارد بحران کند.

شاگردان رضا صفایی در تیم سایپا این هفته در سالن شهید گل عباسی ورامین میزبان چادرملو اردکان هستند. سایپا در هفته هشتم با شکست طبیعت شگفتی ساز شد و شاگردان رضا صفایی انگیزه بسیار خوبی برای جدال با چادرملو دارند و نشان دادند که مقابل تیم‌های خوبی مثل طبعیت توان پیروزی را دارند. اما علیرضا طلوع کیان هم سرمربی با تجربه و دانشی است و مطمئنا برای این دیدار با برنامه و استراتژی خاصی شاگردانش را به میدان خواهد فرستاد. البته چادرملو هم با شکست ارومیه به مصاف سایپا می‌رود و تنها نگرانی کادر فنی این تیم، ریکاوری کوتاه مدت برای مسابقه هفته نهم است.

در شصتمین مسابقه لیگ برتر والیبال مردان تیم‌های پاس گرگان (دو برد، ۹ امتیاز و رتبه دهم) و رایزن پلیمر تهران (دو برد، ۷ امتیاز و رتبه یازدهم) در سالن امام خمینی (ره) شهر گرگان به مصاف یکدیگر می‌روند، جدال دو برد‌ها که فاتح این دیدار حتما جایگاه بهتر جدول را از آن خود خواهد کرد و شاگردان هداوندی که تا اینجای کار مسابقات سختی را پیشرو داشتند، برای خارج شدن از این روند و بهبود جایگاه خود در گرگان محکوم به پیروزی هستند. البته عیسی سنگدوبینی هم نشان داده که تیمش را فقط برای پیروزی به میدان میفرستد.

تیم فولاد مبارکه سپاهان این هفته در بازی خانگی میزبان مهرگان نور است. رحمان محمدی راد در هفته هشتم نخستین برد خود و سومین برد این تیم را در جدال با پاس گرگان رقم زد و این هفته در اصفهان به دنبال چهارمین برد است. اما نباید فراموش کنیم که سپاهان تیم باتجربه و حرفه‌ای است که در هفته هشتم نیز موفق به شکست استقلال گنبد شد و در جایگاه سوم جدول باقی ماند. جدال یاران امیر غفور با هدایت محمد محمدکاظم مقابل، شاگردان رحمان محمدی راد می‌تواند از جذاب‌ترین بازی‌های این هفته از رقابت‌ها باشد.

در آخرین دیدار هفته نهم لیگ برتر مردان تیم‌های استقلال گنبد (دو برد، ۵ امتیاز و رتبه سیزدهم) و مس رفسنجان (یک برد، دو امتیاز و رتبه چهاردهم) در سالن المپیک گنبد کاووس به مصاف یکدیگر می‌روند. دیداری که فرصت مناسب برای میزبان فراهم می‌کند تا سومین برد خود را به دست آورد و جایگاه این تیم در جدول بهبود یابد، اما مس هم برای فرار از قعر جدول محکوم به شکست استقلال در گنبد است. باید منتظر ماند تا مشخص شود، اندیشه‌های کامبیز یعقوبی بر تفکرات و برنامه‌های بادرنگی پیروز می‌شود؟

برنامه کامل هفته نهم لیگ برتر مردان به شرح زیر است:

سیرجان، سالن گهر روش، ساعت ۱۶

فولاد سیرجان ایرانیان – طبیعت اسلامشهر

تهران، خانه والیبال، ساعت ۱۷

صنعتگران امید – پیکان تهران

ورامین، سالن شهید گل عباسی، ساعت ۱۶

سایپا تهران – چادر ملو اردکان

گرگان، سالن امام خمینی (ره)، ساعت ۱۶

پاس گرگان – رازین پلیمر تهران

یزد، سالن اختصاصی شهداب، ساعت ۱۶

شهداب یزد – شهرداری ارومیه

اصفهان، سالن ملت، ساعت ۱۶

فولاد مبارکه سپاهان – مهرگان نور

گنبد کاووس، سالن المپیک، ساعت ۱۶

استقلال گنبد – مس رفسنجان