نمایش رادیویی روایت ۱۲؛ مهم‌ترین اثری است که به تازگی تولید آن در صدای مرکز فارس آغاز شده و در ۵۰ قسمت ، روایتگر رخداد‌های ویژه و زندگی شهدای جنگ ۱۲ روزه است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مدیر کل صدا و سیمای استان فارس، در مراسم رونمایی از سه اثر شاخص رادیویی، با تأکید بر جایگاه اثرگذار رادیو فارس، نقش این رسانه را در پاسداشت فرهنگ و زبان فارسی و روایتگری صحیح در مقاطع حساس تاریخی، برجسته دانست.

امیر رئوف در این مراسم با قدردانی از عوامل تولید آثار رادیویی، رادیو را نخستین ایستگاه خدمت رسانه‌ای خود عنوان کرد و گفت: رادیو فارس با سابقه‌ای نزدیک به ۷۵ سال و آغاز فعالیت از سال ۱۳۲۹، یکی از سرمایه‌های هویتی و فرهنگی رسانه‌ای استان فارس به شمار می‌رود.

مدیرکل صدا و سیمای فارس با تمجید از نیروی انسانی رادیو فارس افزود: همکاران رادیو، نیرو‌هایی فرهیخته، دغدغه‌مند و خلاق هستند که همواره با نگاه حرفه‌ای، حرف‌های جدی برای گفتن داشته‌اند و همین رویکرد سبب شده رادیو فارس در شبکه‌های سراسری نیز خوش بدرخشد.

رئوف با اشاره به تحولات اخیر در رادیو فارس تصریح کرد: در امتداد رویکرد‌های تحولی گذشته، بازنگری جدی در تولیدات رادیویی، هم در برنامه‌های جدید و هم در برنامه‌های روتین کنداکتور، در دستور کار قرار گرفت و خوشبختانه بر اساس نظرسنجی مرکز تحقیقات سازمان، طی دو فصل گذشته شاهد رشد ۱۰ تا ۱۲ درصدی مخاطبان رادیو فارس بوده‌ایم.

وی با تأکید بر جایگاه ویژه استان فارس اظهار داشت: فارس به‌عنوان مهد فرهنگ و تمدن ایران اسلامی و استانی که به تعبیر رهبر معظم انقلاب، سه عنصر «دین، حماسه و هنر» را به‌زیبایی در کنار هم دارد، رسالت مضاعفی در اثرگذاری فرهنگی و رسانه‌ای دارد؛ به‌ویژه در حوزه پاسداشت زبان و ادبیات فارسی که همواره مورد تأکید رهبر معظم انقلاب بوده است.

مدیرکل صدا و سیمای فارس با اشاره به کتاب «امین زبان و ادب فارسی» شامل بیانات رهبر معظم انقلاب، مطالعه این اثر را برای فعالان رسانه ضروری دانست و افزود: این نگاه عمیق فرهنگی، مسئولیت رسانه را سنگین‌تر می‌کند و خوشبختانه در رادیو فارس و دیگر بخش‌های صدا و سیمای استان، توجه ویژه‌ای به جریان‌سازی در این حوزه وجود دارد.

رئوف با اشاره به شکل‌گیری حرکت‌هایی نظیر نهضت مشاعره در سطح استان گفت: تولیدات رادیو و تلویزیون سبب شده زبان و ادبیات فارسی به شکلی زنده و مردمی در محافل فرهنگی بازتولید شود و برخی از گویندگان و مجریان رسانه به مدرس و مرجع آموزشی در این حوزه تبدیل شوند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به اثر نمایشی «روایت ۱۲» پرداخت و اظهار داشت: دفاع مقدس دوازده‌روزه به نمادی نوین از ایستادگی و مقاومت ملت ایران تبدیل شد و همکاران رادیو فارس در آن ایام حساس، با تکیه بر آمادگی‌های پیشین، و تلاش و مجاهدت نیرو‌های کاردان خوش درخشیدند.

مدیرکل صدا و سیمای فارس افزود: این ایستادگی و روایتگری شایسته ثبت در قالب یک اثر نمایشی فاخر بود که خوشبختانه با همت هنرمندان و برنامه‌سازان توانمند رادیو فارس و پس از چند ماه پژوهش، تولید این اثر آغاز می‌شود.

رئوف همچنین از تهیه‌کنندگان دو اثر دیگر شامل «دمی با حافظ (فال و غزل)» و «فارسی‌نوش» قدردانی کرد و گفت: این برنامه‌ها حاصل تلاش برنامه‌سازان متعهد و خوش‌فکر رادیو فارس است و بزرگ‌ترین سرمایه این مجموعه، نیروی انسانی پرتلاش و خلاق آن به شمار می‌رود.

وی در پایان با تأکید بر نقش رادیو فارس به‌عنوان یکی از پیشران‌های سند تحول رسانه ملی خاطرنشان کرد: فعالیت رسانه‌ای حد توقف ندارد و با توجه به ظرفیت‌های گسترده استان فارس، انتظار می‌رود رادیو فارس نقش پررنگ‌تری در سطح ملی ایفا کند؛ مسیری که با همت همکاران، کاملاً دست‌یافتنی است.

در ادامه این مراسم مهدی نعلبندی، مدیرکل صدای استان‌ها نیز، با قدردانی از عملکرد رادیو فارس، اجرای رویداد ملی «ایران‌جان» در شیراز را منسجم و الگو‌ساز توصیف کرد و گفت: این اجرا استاندارد قابل اتکایی برای دیگر مراکز ایجاد کرد و امروز «ایران‌جان» به رویدادی ملی و مورد انتظار مخاطبان تبدیل شده است.

وی در ادامه با اشاره به نقش رادیو فارس در جریان جنگ دوازده‌روزه افزود: رادیو فارس در همان روز‌های نخست با آمادگی کامل وارد میدان شد و علاوه بر پوشش استانی، بخشی از بار رسانه‌ای رادیو‌های سراسری را نیز بر عهده گرفت؛ حضوری مؤثر که موجب دلگرمی مجموعه صدا شد.

مدیرکل صدای استان‌ها با اشاره به تداوم بی‌وقفه فعالیت رسانه‌ای پس از حمله به ساختمان شیشه‌ای تصریح کرد: دشمن به‌دنبال خاموش شدن صدا بود، اما رادیو بدون حتی یک لحظه وقفه به کار خود ادامه داد و حماسه‌ای ماندگار در تاریخ رسانه کشور رقم خورد.

نعلبندی با تأکید بر نقش نیروی انسانی رسانه خاطرنشان کرد: ایستادگی همکاران رسانه‌ای در شرایط بحرانی، به‌ویژه بانوان، سرمایه‌ای ارزشمند برای رسانه ملی است که در بزنگاه‌ها اثرگذاری خود را نشان می‌دهد.

وی همچنین به اقدامات انجا م‌شده برای تقویت رادیو‌های استانی اشاره کرد و گفت: ساماندهی حمایت‌ها، تدوین استاندارد‌ها و پیگیری تجهیز مراکز، از جمله تأمین واحد‌های سیار، در دستور کار قرار دارد و امید می‌رود بخشی از این خلأ‌ها در آینده نزدیک جبران شود.

مدیرکل صدای استان‌ها در پایان با اشاره به تولید آثار «فارسی‌نوش»، «دمی با حافظ» و «روایت ۱۲» اظهار داشت: این آثار جلوه‌ای از ظرفیت‌های فرهنگی و هویتی رادیو فارس در پاسداشت زبان فارسی و روایت حماسه‌های معاصر است.

در پایان این مراسم، از عوامل تولید سه اثر یادشده با اهدای لوح تقدیر و هدایایی تجلیل به‌عمل آمد.